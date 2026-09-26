Trăng xóm nhỏ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng trung kiên vẫn ở lại trong tim người lính. Họ băng qua bom đạn để giữ lại cho thế hệ mai sau đất trời yên bình. Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Dương Đức Thùng (ngụ tại khu phố 1, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) là một người anh hùng như thế.