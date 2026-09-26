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Trăng xóm nhỏ

Báo Bắc Ninh
Gốc
Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Ông trăng xuống xóm nhỏ

Thả ánh vàng xôn xao

Dế hát bên bờ cỏ

Chim non đếm vì sao

Hình như là chú Cuội

Đánh bi dưới bụi tre

Vài ba cành vươn khẽ

Xòe lá ra chở che

Vườn nhà ai sáng thế

Gió ngạt ngào hương chanh

Chị Hằng ngồi gốc khế

Cứ mải mê vẽ tranh

Ánh vàng vương giếng nước

Long lanh cùng sương sa

Ông trăng cưỡi mây trắng

Bay về phía non xa

Ngọn gió đêm mệt lử

Chẳng theo mây chu du

Bé ôm bóng trăng ngủ

Lung linh lời mẹ ru.

Mai Hoàng Hanh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/trang-xom-nho-postid455123.bbg