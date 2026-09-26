Trăng xóm nhỏ
Ông trăng xuống xóm nhỏ
Thả ánh vàng xôn xao
Dế hát bên bờ cỏ
Chim non đếm vì sao
Hình như là chú Cuội
Đánh bi dưới bụi tre
Vài ba cành vươn khẽ
Xòe lá ra chở che
Vườn nhà ai sáng thế
Gió ngạt ngào hương chanh
Chị Hằng ngồi gốc khế
Cứ mải mê vẽ tranh
Ánh vàng vương giếng nước
Long lanh cùng sương sa
Ông trăng cưỡi mây trắng
Bay về phía non xa
Ngọn gió đêm mệt lử
Chẳng theo mây chu du
Bé ôm bóng trăng ngủ
Lung linh lời mẹ ru.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/trang-xom-nho-postid455123.bbg