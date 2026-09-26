Vẻ đẹp ít người biết của vùng đất sinh ra giọng ca Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến với giọng hát ngọt ngào, thế nhưng, ít ai biết rằng, cô có quê gốc ở Thanh Hóa – vùng đất nằm ở điểm giao giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Không chỉ được biết đến là quê hương của nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh, Thanh Hóa còn sở hữu cảnh sắc đa dạng, từ núi rừng, đồng ruộng đến biển xanh và những công trình mang dấu ấn lịch sử.

Nhật Kim Anh quê gốc ở Thanh Hóa, hiện cô đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Nhắc đến vùng đất này, nhiều người thường nghĩ ngay đến những địa danh nổi tiếng như Sầm Sơn hay Thành Nhà Hồ. Thế nhưng, vẻ đẹp của Thanh Hóa không chỉ nằm ở những điểm đến đã quen thuộc mà còn hiện diện trong những bản làng nép mình giữa núi rừng, những mùa lúa trải dài trên thung lũng hay những cung đường dẫn về miền quê yên bình.

Miền đất có cả núi rừng và biển xanh

Một trong những nét đặc biệt của Thanh Hóa là sự đa dạng về địa hình. Từ đồng bằng ven biển, du khách có thể di chuyển lên những vùng núi phía Tây để bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác.

Pù Luông là một trong những nơi tiêu biểu cho vẻ đẹp ấy. Những thửa ruộng bậc thang nằm xen giữa các bản làng, núi đá và những khu rừng xanh tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền Tây xứ Thanh.

Cảnh đẹp ở Pù Luông - Thanh Hóa. Ảnh: báo Lao Động

Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng chuyển sang màu vàng óng, nổi bật giữa nền núi xanh. Các bản như Bản Đôn, Kho Mường hay những cung đường quanh vùng Pù Luông cũng trở thành điểm được nhiều du khách lựa chọn khi muốn tìm một không gian chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên.

Biển Sầm Sơn Thanh Hóa. Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ có núi, Thanh Hóa còn sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp. Bên cạnh Sầm Sơn vốn đã quá quen thuộc, Hải Tiến, Hải Hòa hay một số vùng biển khác mang đến không khí có phần yên bình hơn, phù hợp với những chuyến đi nghỉ ngắn ngày.

Vùng đất lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử

Thanh Hóa cũng là địa phương có bề dày lịch sử và văn hóa. Thành Nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc là một trong những công trình tiêu biểu, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thành Nhà Hồ. Ảnh: báo Thanh Niên

Những khối đá lớn được xếp thành tường thành giữa không gian đồng quê tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa đặc biệt. Đây cũng là điểm đến giúp du khách hình dung rõ hơn về dấu ấn của một giai đoạn lịch sử trên vùng đất xứ Thanh.

Khu di tích Lam Kinh.

Bên cạnh Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa còn có nhiều di tích, đền, chùa và làng nghề gắn với đời sống văn hóa của người dân địa phương. Mỗi vùng đất lại mang một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho địa phương.

Vẻ đẹp bình dị phía sau những điểm đến nổi tiếng

Điều khiến Thanh Hóa hấp dẫn không chỉ là những danh thắng nổi tiếng mà còn nằm ở nhịp sống bình dị của những miền quê.

Đó có thể là con đường nhỏ chạy giữa những cánh đồng, những bản làng nằm dưới chân núi hay những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc. Ở đó, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn mang hương vị địa phương và tìm hiểu đời sống của người dân bản địa.

Bánh gai Thanh Hóa.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu khi khám phá xứ Thanh. Nem chua Thanh Hóa, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ hay các món ăn từ sản vật miền núi, miền biển tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú của vùng đất này.

Nem chua Thanh Hóa - đặc sản nổi tiếng xứ Thanh.

Với địa hình trải dài từ miền núi xuống đồng bằng và ra biển, Thanh Hóa vì thế có nhiều lớp cảnh quan khác nhau. Mỗi mùa, mỗi vùng lại mang một vẻ đẹp riêng.

Có thể với nhiều người, Thanh Hóa trước hết được biết đến qua những cái tên quen thuộc. Nhưng nếu dành thêm thời gian đi sâu vào miền quê, lên vùng núi phía Tây hoặc tìm đến những bãi biển ít ồn ào, du khách sẽ nhận ra nơi đây còn rất nhiều góc đẹp chưa được khám phá hết.

Đó cũng là vẻ đẹp tạo nên sức hút riêng của vùng đất quê gốc Nhật Kim Anh – một miền đất vừa có chiều sâu lịch sử, vừa sở hữu thiên nhiên đa dạng và những miền quê mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên.