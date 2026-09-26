Chiêm ngưỡng trình diễn thực hành nghệ thuật hoa đạo Nhật Bản

Giáo sư Hirotaka Furukawa, Học viện Trung ương Ikenobo chia sẻ về tác phẩm đầu tiên được hoàn thành tại sự kiện. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ hình ảnh những rặng liễu ở Việt Nam. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Giáo sư Hirotaka Furukawa, Học viện Trung ương Ikenobo (Nhật Bản) chia sẻ: "Khác với cách cắm hoa thông thường, với Ikebana, người cắm thường có sự tương tác, đối thoại với từng loài cây, cỏ hay chất liệu. Mỗi dạng thức cắm hoa sẽ có những quy định riêng. Song người cắm hoa cần nhìn thấy cá tính của từng loài hoa, rồi thêm, bớt sao linh hoạt để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh".

Lấy hình ảnh những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, chuỗi sự kiện Sazanami hướng đến mong muốn, từ một tác phẩm Ikebana, một sự rung động, một khoảnh khắc thưởng lãm, tình yêu với nghệ thuật sẽ được lan tỏa trong tâm hồn người xem theo nhiều cách khác nhau.

"Mỗi tác phẩm chứa đựng một câu chuyện, một thông điệp mà người cắm hoa muốn gửi gắm. Và tự mỗi người xem lại có những cảm nhận riêng về tác phẩm của mình", Giáo sư Hirotaka Furukawa, Học viện Trung ương Ikenobo bày tỏ.

“Sóng trăng” là chương đầu tiên của Sazanami, thể hiện hình ảnh ánh trăng vốn tĩnh, nhưng trên mặt nước lại không ngừng chuyển động. Ban Tổ chức lựa chọn chủ đề này nhằm khai thác sự tương phản giữa tĩnh và động.

Điều này cũng hiện diện trong nghệ thuật hoa đạo Nhật Bản, ở giữa đường nét và khoảng trống, giữa sự sống của cành hoa và sự tĩnh lặng của không gian, giữa điều được nhìn thấy và những gì được gợi mở.

Chiêm ngưỡng màn biểu diễn cắm hoa trực tiếp, khán giả Hà Minh Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt xem nghệ nhân thực hành Ikebana từ quá trình lựa chọn hoa, tìm cách cắm đến tỉa, tót sao cho đạt được một tác phẩm hoàn chỉnh. Từ việc lựa chọn cành hoa, thay đổi hướng cắm đến giữ lại hoặc tạo khoảng trống, mỗi thao tác đều định hình bố cục và ý tưởng của tác phẩm".

Thông qua màn trình diễn nghệ thuật với chủ đề "Sóng trăng", khán giả không chỉ được trực tiếp quan sát quá trình sáng tạo một tác phẩm Ikebana mà còn có thêm góc nhìn thú vị hơn về nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản.