Khai mạc sự kiện ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Sự kiện do Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An.

Đông đảo người dân, du khách tìm hiểu các chương trình trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong hai ngày 26 và 27/9, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp trải nghiệm ẩm thực, giới thiệu sản phẩm K-Food, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, phục vụ người dân và du khách.

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách được dùng thử, mua sắm các sản phẩm tiêu biểu như tteokbokki, đồ uống, kem, sữa chế biến, trái cây tươi và món ăn tiện lợi Hàn Quốc…; tự tay làm các món ăn “gây sốt” trên mạng xã hội như kimbap, dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc; tham gia các hoạt động check-in nhận quà tại các gian hàng.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng, tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc tại Quảng trường Sông Hoài.

Đây là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức tại Hội An, sau lần đầu tiên vào năm 2025. Chương trình góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hội An - Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.