Rộn ràng múa rối nước trên hồ sen đền Kiếp Bạc ở Hải Phòng
Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, chiều 26/9 Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức múa rối nước phục vụ người dân và du khách.
Chương trình được thực hiện bởi Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng, tại sân khấu nhà thủy đình hồ Kiếp Bạc thuộc di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).
Điểm đặc sắc của chương trình là sự hội tụ của 17 trò diễn cổ trong nghệ thuật múa rối nước, được lưu truyền qua nhiều thế hệ nghệ nhân.
Mỗi trò diễn là một lát cắt của đời sống dân gian, khi thì hồn nhiên, dí dỏm, khi lại rộn ràng, hào hùng; tất cả cùng tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.
Theo Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng, những nội dung biểu diễn thể hiện những tích, trò múa rối nước dân gian là một hành trình đưa khán giả về với không gian văn hóa làng quê, nơi mặt nước ao làng trở thành sân khấu, nơi những câu chuyện dân gian được kể bằng âm thanh, hình thể và nghệ thuật điều khiển nhân vật rối độc đáo.
Thông qua hệ thống các trò diễn cổ như chăn trâu, bắt cá, cày cấy, múa rồng, múa phượng, đấu vật, hội làng… chương trình tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng và những phong tục, tập quán giàu bản sắc của người Việt.
Bên cạnh đó, qua ngôn ngữ tạo hình của những con rối trên mặt nước, các vở diễn tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, nét đẹp bình dị và tâm hồn của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ gắn liền với nền văn minh lúa nước…
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ron-rang-mua-roi-nuoc-tren-ho-sen-den-kiep-bac-o-hai-phong-60035.html