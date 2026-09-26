Rộn ràng múa rối nước trên hồ sen đền Kiếp Bạc ở Hải Phòng

Chương trình được thực hiện bởi Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng, tại sân khấu nhà thủy đình hồ Kiếp Bạc thuộc di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).

Từ bao đời nay, trên những miền quê Việt Nam, nơi có cây đa, bến nước, sân đình, mặt nước không chỉ soi bóng quê hương mà còn trở thành một sân khấu đặc biệt - nơi những con rối gỗ cất lên tiếng nói của đời sống, của lao động và tâm hồn người Việt. Ảnh: Phùng Nguyện.

Điểm đặc sắc của chương trình là sự hội tụ của 17 trò diễn cổ trong nghệ thuật múa rối nước, được lưu truyền qua nhiều thế hệ nghệ nhân.

Mỗi trò diễn là một lát cắt của đời sống dân gian, khi thì hồn nhiên, dí dỏm, khi lại rộn ràng, hào hùng; tất cả cùng tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.

Múa rối nước - loại hình nghệ thuật độc đáo được sinh thành từ nền văn minh lúa nước, là sự kết tinh tài hoa của người nghệ nhân dân gian qua bao thế hệ. Ảnh: Phùng Nguyện.

Những chú rối mộc mạc bằng gỗ, dưới bàn tay điều khiển khéo léo của người nghệ sĩ, bỗng trở nên sống động, khi thì hồn nhiên, dí dỏm, lúc lại trữ tình, sâu lắng; tái hiện sinh động những câu chuyện dân gian, phong tục, lễ hội và nhịp sống thanh bình của làng quê Việt Nam. Ảnh: Phùng Nguyện.

Theo Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng, những nội dung biểu diễn thể hiện những tích, trò múa rối nước dân gian là một hành trình đưa khán giả về với không gian văn hóa làng quê, nơi mặt nước ao làng trở thành sân khấu, nơi những câu chuyện dân gian được kể bằng âm thanh, hình thể và nghệ thuật điều khiển nhân vật rối độc đáo.

Thông qua hệ thống các trò diễn cổ như chăn trâu, bắt cá, cày cấy, múa rồng, múa phượng, đấu vật, hội làng… chương trình tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng và những phong tục, tập quán giàu bản sắc của người Việt.

Bên cạnh đó, qua ngôn ngữ tạo hình của những con rối trên mặt nước, các vở diễn tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, nét đẹp bình dị và tâm hồn của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ gắn liền với nền văn minh lúa nước…

Đằng sau mỗi tích trò là cả một thế giới nghệ thuật được tạo nên bởi con rối, mặt nước, âm nhạc dân gian, tiếng trống hội, tiếng mõ, tiếng sáo, cùng tài năng và sự tinh tế của những người nghệ sĩ đứng sau thủy đình. Ảnh: Phùng Nguyện.

Với mong muốn gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị quý báu của sân khấu truyền thống dân tộc, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng luôn trân trọng đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đông đảo người dân và du khách đến xem và thưởng thức múa rối nước tại sân khấu nhà thủy đình hồ Kiếp Bạc thuộc di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc, chiều 26/9/2026. Ảnh: Phùng Nguyện.