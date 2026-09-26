Công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại chùa Côn Sơn

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra trong một thời điểm đặc biệt: mùa hội đầu tiên sau khi Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới.

Lễ hội diễn ra từ ngày 26/9-4/10, với nhiều đổi mới trong tổ chức, mở rộng không gian hội, tăng trải nghiệm và ứng dụng công nghệ số, gắn với việc phát huy giá trị quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đặt trước cửa đền Kiếp Bạc.

Lễ hội năm nay tiếp tục giữ chiều sâu của phần “Lễ”, đồng thời mở rộng không gian “Hội”. Các nghi lễ truyền thống như tưởng niệm, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng, rước, tế và giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức trang trọng, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc gắn với vùng đất Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Phần hội được tổ chức phong phú trong suốt 9 ngày, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại. Qua đó, không gian lễ hội được mở rộng, tăng sự tương tác và trải nghiệm của người dân, du khách.

Nhiều nông sản, hàng thủ công, sản phẩm OCOP được giới thiệu tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại.

Với nhiều đổi mới trong cách tổ chức, xây dựng trải nghiệm và quảng bá, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 hướng tới cách tiếp cận mới trong việc phát huy giá trị di sản được UNESCO ghi danh.

Tại lễ khai hội, Ban tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng. Bộ nhận diện thương hiệu quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể.

Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc trong lá bồ đề cùng các dải lá cúc cách điệu, thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại. Ba giá trị cốt lõi được xác định là “Trí tuệ-hòa hợp-lan tỏa”.

Trong ngày khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026, tại Đền Kiếp Bạc, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026); và tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442-2026) tại khu di tích Côn Sơn.

Cũng trong ngày 26/9, Ban tổ chức lễ hội đã khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại diễn ra từ ngày 26/9 đến hết ngày 4/10/2026, tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc. Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá Di sản văn hóa thế giới; giới thiệu các di tích thành phần gồm quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương cùng các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đến với du khách.

Đồng thời, quảng bá các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, sản phẩm du lịch và ẩm thực; tổ chức các hoạt động trình diễn, quảng diễn nghề truyền thống, qua đó tăng cường kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và kích cầu du lịch thành phố Hải Phòng.