Khám phá không gian văn hóa tại Lễ hội đền Trần Thương 2026

Toàn cảnh Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương

Lễ hội đền Trần Thương 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình) từ ngày 25.9 - 2.10.

Triển lãm tranh ngay cổng vào đền Trần Thương

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hoá tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương vào ngày 26.9, nơi đây đang diễn ra khá nhiều hoạt động đặc sắc từ bên ngoài đến khu vực bên trong đền.

Triển lãm tranh về di tích, văn hoá tại đền Trần Thương thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách

Bước qua cổng đền là triển lãm ảnh với hàng dài những bức ảnh rất độc đáo khi giới thiệu về những di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giới thiệu nghi lễ Hầu Thánh và những giá trị đặc biệt của đền Trần Thương đến với nhân dân và du khách thập phương.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh tại đền Trần Thương trong ngày 26.9

Ngay tại sân đền Trần Thương, trong ngày 26.9 có rất đông người dân và du khách quan tâm, chiêm ngưỡng Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh của các nghệ nhân.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân đến từ nhiều địa phương

Cùng với đó, là khu trưng bày chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”. Không gian mang đậm bản sắc văn hoá này được bố trí rất bài bản, trực quan từ giới thiệu những di tích tiêu biểu thờ Mẫu Tam Phủ, đến nghi lễ Chầu văn, nghi lễ Hầu đồng…

Thực hành nghi lễ Hầu Thánh thu hút sự quan tâm của người dân

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu về giá trị và ý nghĩa của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” từ cấp độ địa phương đến cấp độ quốc tế.

Khu trưng bày chuyên đề "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt"

Không gian trưng bày còn giới thiệu đến nhân dân, du khách các hoạt động nhận diện, nghiên cứu di sản và vinh danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”.

Không gian trưng bày mang đậm bản sắc văn hoá, bố trí bài bản, trực quan

Toàn bộ không gian phía trong đền Trần Thương được trải thảm đỏ, mang đến sự ấm áp, trang trọng và tôn nghiêm. Tuy khá đông người dân đến trẩy hội, tham quan, vãn cảnh nhưng khu vực diễn ra sự kiện không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Khu vực tổ chức Giải cờ tướng tại Lễ hội đền Trần Thương 2026

Anh Nguyễn Văn Hạnh (xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Lễ hội đền Trần Thương năm nay tôi thấy khá ấn tượng, khuôn viên sạch đẹp, bài trí trực quan, bắt mắt, đặc biệt là không gian mang đậm vẻ đẹp bản sắc văn hóa dân tộc”.

Điểm nhấn của Lễ hội đền Trần Thương 2026 là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vào sáng ngày 30.9 (tức ngày 20.8 âm lịch). Tại đây, các nghi lễ tâm linh được thực hiện tại đền, sau đó là nghi lễ rước kiệu Thánh, dâng hương, Lễ tưởng niệm và một số nghi lễ tại Hậu cung.