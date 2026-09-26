Sôi nổi Ngày hội Du lịch Quảng Trị năm 2026

Quang cảnh Gala tổng kết ngày hội - Ảnh: H.T

Đại biểu tham dự buổi Gala tổng kết - Ảnh: H.T

Trong khuôn khổ chương trình, các hội viên tham gia giao lưu, thi đấu bóng đá, pickleball; đồng thời tranh tài tại Hội thi ẩm thực “Chạm vị Quảng Trị”. Thông qua những món ăn được chế biến từ nguyên liệu và sản vật địa phương, các đội thi không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong ẩm thực mà còn góp phần giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa, con người Quảng Trị đến du khách.

Các đội bóng nữ thi đấu tại Ngày hội - Ảnh: H.T

Các vận động viên thi đấu môn pickleball - Ảnh: H.T

Dịp này, Ban Tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi đấu, Hội thi ẩm thực; đồng thời tri ân các đơn vị, nhà đồng hành đã chung tay góp phần tổ chức thành công chương trình.

Trao giải nhất Hội thi ẩm thực “Chạm vị Quảng Trị” - Ảnh: H.T

Ngày hội nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và các đơn vị đồng hành; đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực Quảng Trị. Trong bối cảnh ngành Du lịch ngày càng cần sự liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ và các điểm đến, những hoạt động trong ngày hội đã tạo thêm không gian để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Từ đó, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng du lịch, tạo thêm cơ hội hợp tác, đồng hành vì sự phát triển chung của du lịch Quảng Trị.