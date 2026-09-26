Các đơn vị, tự viện tổ chức chương trình Trung thu, tặng quà đến các em thiếu nhi

* Theo đó, Đại đức Thích Lệ Lạc, trụ trì tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước và xã An Thới Đông, TP.HCM), cùng Phật tử, các nhà hảo tâm đã tổ chức trao hơn 3.000 phần quà đến thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhà Bè, Hiệp Phước, An Thới Đông và khu vực lân cận.

Chư Tăng tịnh thất An Lạc vui cùng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Các phần quà dành cho thiếu nhi gồm: bánh trung thu, lồng đèn, tập, viết, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 500 phần quà đến đồng bào dân tộc tại các khu vực giáp biên giới thuộc tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum. Mỗi phần quà gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 300 triệu đồng.

Tịnh thất An Lạc trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ về hoạt động này, Đại đức Thích Lệ Lạc cho biết: Chương trình được tịnh thất An Lạc duy trì liên tục hàng năm với sự chung tay đóng góp của các Phật tử, nhằm góp phần chia sẻ niềm vui cùng các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, cũng như san sẻ khó khăn với người dân nghèo trên địa bàn.

Trao quà đến các em học sinh

Quảng Đạo

* Chùa Liên Hoa (phường Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) cùng các Phật tử tổ chức chương trình Trung thu cho 200 em thiếu nhi trên địa bàn về tham dự.

Mỗi phần quà trị giá 70.000 đồng, bao gồm lồng đèn, bánh kẹo, sữa, đồ chơi,... với tổng trị giá là 14 triệu đồng.

Các em nhỏ vui trung thu tại chùa Liên Hoa

Sư cô Thích nữ Liên Lập, trụ trì chùa Liên Hoa cho biết chương trình được tổ chức vào mỗi năm, tạo sân chơi vui nhộn cho các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu, giúp các em có tuổi thơ đầy ý nghĩa bên sân chùa.

Quảng Đạo

* Chùa Huyền Trang (xã Nhà Bè, TP.HCM) đã tổ chức chương trình “Đêm Trung thu yêu thương”, trao tặng quà và lồng đèn đến các em thiếu nhi, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Chứng minh và tham dự chương trình có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Tri sự chùa Huyền Trang; Đại đức Thích Giác Tiên, Tri sự chùa Huyền Trang; cùng chư Tăng và Phật tử đạo tràng.

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu cho biết những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm của chư Tăng, Phật tử và các nhà hảo tâm, góp phần giúp các em có thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của Phật giáo.

Các em nhỏ vui chơi, nhận quà trung thu tại chùa Huyền Trang

Quảng Đạo

* Chùa Tích Sơn (phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” để các em thiếu niên và nhi đồng tại địa phương được vui tết Trung thu vào tối 25-9.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Giác Minh, viện chủ chùa Tích Sơn; chư Tăng bổn tự; đại diện chính quyền địa phương sở tại; cùng đông đảo Phật tử và các em thiếu nhi phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Minh phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Giác Minh nhấn mạnh ý nghĩa của Tết Trung thu là dịp để gia đình sum họp, cộng đồng dành sự quan tâm, yêu thương đến thế hệ trẻ. Qua đó, chương trình cũng hướng các em đến những giá trị tốt đẹp như lòng hiếu kính, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức và tham gia các tiết mục văn nghệ, giao lưu, vui chơi, phá cỗ và đón nhận những phần quà trung thu.

Các em được nhận quà trung thu

Thông qua việc tổ chức chương trình Trung thu, chùa Tích Sơn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Vũ Dũng

* Tối 24-9, chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển phối hợp với UBND phường Phú Lâm (TP.HCM) tổ chức chương trình vui Tết Trung thu, trao tặng 600 phần quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn.

Chư Tăng, đại biểu tham dự

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển; Đại đức Thích Minh Sĩ, phó trụ trì; cùng chư Tăng, Phật tử tịnh xá.

Về phía chính quyền địa phương có bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Mai Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội; ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường; ông Trần Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện các ban ngành và đông đảo phụ huynh, thiếu nhi tham dự.

Trao quà trung thu đến các em thiếu nhi

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trung Tín gửi lời chúc các em thiếu nhi đón một mùa Trung thu vui tươi, an lành. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Đại đức Thích Minh Sĩ cùng chư Tăng, Phật tử tịnh xá Lộc Uyển đã luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chung tay chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn, trong đó có các em thiếu nhi.

Dịp này, 600 phần quà Trung thu, mỗi phần trị giá 150.000 đồng, được trao tặng đến các em. Ngoài những phần quà, các em còn được tham gia phá cỗ với nhiều gian hàng ăn uống được chuẩn bị phong phú. Được biết, toàn bộ các gian hàng này do Phật tử tịnh xá Lộc Uyển chung tay đóng góp.

Diệu Anh

* Câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Duyên do cô Huỳnh Bích Đào làm Chủ nhiệm cùng các tình nguyện viên tổ chức Đêm hội trăng rằm vào ngày 24-9, dành cho gần 50 học sinh Lớp học tình thương Thiện Duyên tại điểm Trường THCS Phan Đăng Lưu (số 53 Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP.HCM).

Các em học sinh Trường Tiểu học Lạc Đạo (phường Phan Thiết) háo hức nhận quà

Chương trình với các hoạt động giao lưu, đố vui, ca hát và trò chơi “Nối từ tiếng Anh”,... đã tạo điều kiện để các em mạnh dạn giao tiếp, rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh trong không khí thân thiện, gần gũi.

Dịp này, câu lạc bộ cũng trao tặng mỗi em một phần quà trung thu gồm có bánh, sữa, lồng đèn,...

Tại tịnh xá Ngọc Sanh

Được biết, trước đó, ngày 20-9, hành trình mang Tết Trung thu đến trẻ em vùng xa của Câu lạc bộ Thiện Duyên đã đến thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn thăm hỏi, giao lưu và trao tặng 600 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi tại tịnh xá Ngọc Nhơn, Ngọc Sanh và Trường Tiểu học Lạc Đạo (phường Phan Thiết).

Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Các em thiếu nhi về tịnh xá Ngọc Nhơn vui Trung thu và nhận quà

Chương trình Trung thu 2026 của Câu lạc bộ Thiện Duyên khép lại trọn vẹn, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.