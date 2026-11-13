Bóng đá Italy chấm dứt cơn ác mộng lịch sử

Tuyển Italy có trận đấu rất hay trước Pháp.

Lần gần nhất Italy hạ Pháp trên sân nhà diễn ra từ ngày 5/5/1962 tại Florence. Khi đó, đội khách mở tỷ số ở phút 28 nhờ công Jean-Claude Piumi. Tuy nhiên, Jose Altafini lập cú đúp trong các phút 47 và 51, giúp Italy ngược dòng thắng 2-1.

Trong hơn sáu thập niên tiếp theo, hai đội nhiều lần chạm trán trên đất Italy nhưng "Azzurri" không thể tái lập thành tích này. Đáng chú ý, ở lần gần nhất hành quân đến San Siro vào tháng 11/2024, Pháp đánh bại Italy với tỷ số 3-1, cũng tại Nations League.

Trận đấu còn đánh dấu cột mốc không mong muốn đối với Dayot Upamecano. Trung vệ người Pháp lần đầu tiên nhận tới 3 bàn thua trong một trận đấu quốc tế mà anh thi đấu trọn vẹn 90 phút. Lần gần nhất Pháp thủng lưới 3 bàn khi Upamecano có mặt trên sân là chung kết World Cup 2022 gặp Argentina. Tuy nhiên, khi đó, cả ba bàn thua đều xuất hiện trong 120 phút thi đấu, trước khi Pháp thất bại trên chấm luân lưu sau trận hòa 3-3.

Tại San Siro, Pháp khởi đầu thuận lợi khi Michael Olise tận dụng sai lầm bắt bóng của Gianluigi Donnarumma để mở tỷ số ngay phút thứ 10. Tuy nhiên, Italy nhanh chóng đáp trả. Phút 26, Pio Esposito ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện sau giờ nghỉ. Phút 60, Sebastiano Esposito đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đưa Italy vượt lên. Dù vậy, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để sửa sai. Chỉ 3 phút sau, Davide Frattesi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 75, Pio Esposito thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1 cho Italy.

Kết quả giúp Italy có 10 điểm, bằng Pháp nhưng vươn lên dẫn đầu bảng A1 nhờ các chỉ số đối đầu và hiệu số bàn thắng. Đáng chú ý, đây cũng là thất bại đầu tiên của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.