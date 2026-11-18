Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 18/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 99 thế giới với 1.228,34 điểm, bất chấp kết quả không như mong đợi tại Casper Cup 2026.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik được cộng 2,35 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), nhờ những pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc.

ĐT Việt Nam giữ vị trí trong top 100 FIFA - Ảnh: V.A - T.L

Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận quyết định chức vô địch khiến tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm, qua đó mất 2,95 điểm sau hai trận giao hữu. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí trong top 100 thế giới, đồng thời tiếp tục đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan trở thành đội tuyển thăng tiến mạnh nhất khu vực sau chức vô địch King's Cup 2026 trên sân nhà.

Hai chiến thắng trước Brunei (6-0) và Tajikistan (3-0) giúp "Voi chiến" được cộng 6,49 điểm, tăng ba bậc lên hạng 90 thế giới với 1.257,91 điểm.

Thứ hạng của các ĐT Đông Nam Á trên BXH FIFA - Ảnh: Asean Football

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam hiện được nới rộng lên chín bậc cùng 29,57 điểm, thay vì sáu bậc như kỳ xếp hạng trước.

Ở các vị trí tiếp theo, Indonesia giữ hạng 116 thế giới với 1.166,50 điểm, trong khi Malaysia đứng thứ 133 với 1.103,07 điểm. Philippines tăng một bậc lên vị trí 135, tiếp tục bám sát Malaysia trong cuộc đua thứ hạng khu vực.

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