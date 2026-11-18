Theo kế hoạch, môn đá cầu trong nhà sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 29.11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú (TP.HCM). Ngày 19.11, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra hồ sơ các đoàn, đến ngày 20.11 sẽ tổ chức họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu và họp trọng tài trước khi các nội dung chính thức khởi tranh.

Môn đá cầu tại Đại hội năm nay hứa hẹn diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Nam

Song song với việc hoàn thiện sân bãi, trang thiết bị, công tác trọng tài được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính khách quan.

Cuộc họp trọng tài ngày 20.11 sẽ tập trung thống nhất phương án điều hành, phân công nhiệm vụ, phổ biến luật thi đấu và quy trình xử lý các tình huống phát sinh. Đây là khâu quan trọng, góp phần hạn chế sai sót và bảo đảm sự nghiêm túc trong từng trận đấu.

Môn đá cầu trong nhà tại Đại hội năm nay có gần 200 VĐV đến từ 12 đoàn tham dự. Trong đó, những địa phương có truyền thống và thế mạnh ở bộ môn này như Đồng Tháp, Hà Nội, TP.HCM hay Bắc Giang được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Theo Điều lệ, chương trình thi đấu gồm 10 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ phối hợp.

Bên cạnh nội dung trong nhà, môn đá cầu bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 10.12 tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) với 4 nội dung gồm đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam và đồng đội đôi nữ.

Việc đưa cả hai loại hình đá cầu vào chương trình Đại hội không chỉ mở rộng cơ hội tranh tài mà còn tạo điều kiện để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và trình độ VĐV.