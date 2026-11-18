Công an Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng nhà vô địch Buriram United. (Ảnh: VFF)

Tối 18/11, trên sân vận động Bình Dương, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Buriram United (Thái Lan) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026/2027 (Shopee Cup).

Trước đối thủ từng hai mùa liên tiếp đăng quang tại giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Arthur Diles đối mặt với thử thách lớn. Tuy nhiên, bằng lối chơi tập trung, khả năng phòng ngự chắc chắn và sự hiệu quả ở thời điểm quyết định, đội chủ nhà đã giành chiến thắng quan trọng.

Quốc Cường tỏa sáng, Lê Giang trở thành điểm tựa

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Buriram United chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước sức ép của đội khách, hàng phòng ngự chủ nhà duy trì sự tập trung, tổ chức bọc lót và hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Thủ môn Patrik Lê Giang cũng thi đấu chắc chắn, góp phần hóa giải những tình huống nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội từ những pha lên bóng nhanh. Tiền đạo Olaha Mạnh Đức có tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Neil Etheridge. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Buriram United tiếp tục gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng. Phút 70, Sebas Moyano tung cú dứt điểm nguy hiểm, song Patrik Lê Giang phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội chủ nhà.

Pha cản phá quan trọng giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững tỷ số hòa trong thời điểm đối phương đang chiếm ưu thế.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện.

Phút 88, từ một tình huống tấn công, Phan Văn Đức tung cú dứt điểm khiến thủ môn Buriram United phải cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Nguyễn Thái Quốc Cường. Tiền vệ mang áo số 19 nhanh chóng thực hiện cú cứa lòng chân phải, đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng muộn khiến sân Bình Dương bùng nổ, đồng thời trở thành phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng của các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sự tập trung, bảo vệ thành công lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Với những tình huống cứu thua quan trọng, Patrik Lê Giang được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Shopee Star of the Match).

Kết quả này giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm sau hai lượt trận, gồm một chiến thắng và một trận hòa. Trước đó, đại diện Việt Nam đã hòa Ratchaburi FC 1-1 ở trận ra quân.

Dấu ấn cầu thủ Việt Nam trong chiến thắng trước nhà vô địch

Huấn luyện viên Arthur Diles và thủ thành Patrik Lê Giang tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Arthur Diles bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu và sự gắn kết trong đội hình.

“Các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong tập luyện và thi đấu. Mỗi người đều như một chiến binh, cùng nhau tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng phòng ngự hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường ghi bàn thắng quyết định. Đây thực sự là một chiến thắng tuyệt vời cho câu lạc bộ”, nhà cầm quân người Australia chia sẻ.

Theo huấn luyện viên Arthur Diles, chiến thắng càng có ý nghĩa khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với những khó khăn về lực lượng và thể lực do lịch thi đấu dày đặc.

Ông dẫn trường hợp cầu thủ trẻ Quang Kiệt phải thi đấu bốn trận trong tám ngày, buộc ban huấn luyện điều chỉnh chế độ tập luyện, dinh dưỡng và hồi phục nhằm bảo đảm thể trạng.

Bên cạnh đó, tiền đạo Olaha phải rời sân sớm vì chấn thương nhẹ, tạo cơ hội cho những cầu thủ khác được vào sân thể hiện khả năng.

Đáng chú ý, huấn luyện viên Arthur Diles cho biết ở thời điểm Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn thắng quyết định, cả 10 cầu thủ trên sân của đội chủ nhà đều là người Việt Nam.

“Điều đó cũng tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt Nam khác được tham gia thi đấu. Khi đội ghi bàn thắng, 10 cầu thủ trên sân đều là người Việt Nam, trong đó có những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Vì vậy, đây là một chiến thắng rất ý nghĩa đối với chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Cùng chung niềm vui, thủ môn Patrik Lê Giang cho rằng chiến thắng là thành quả của sự đoàn kết và nỗ lực từ toàn đội.

Dù được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thủ thành này dành sự ghi nhận đặc biệt cho Nguyễn Thái Quốc Cường, người đã ghi bàn thắng quyết định.

Sau ba năm cùng tập luyện và thi đấu tại câu lạc bộ, Patrik Lê Giang đánh giá cao sự tiến bộ của người đồng đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần rèn luyện.

“Quốc Cường hôm nay đã chơi rất tốt và chứng tỏ mình là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng đang chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng. Đây là điều đáng tự hào”, thủ môn Patrik Lê Giang chia sẻ.

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Raul Caneda của Buriram United thừa nhận đội bóng Thái Lan đã không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đặc biệt trong hiệp một.

“Các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu rất nhiệt huyết và tạo được ấn tượng tốt. Kết quả họ đạt được là xứng đáng. Trong hiệp một, chúng tôi kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không thực hiện tốt những tình huống trong vòng cấm đối phương”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét.

Chiến thắng trước Buriram United không chỉ giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thêm lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại Shopee Cup, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng ở chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Arthur Diles khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang V.League, với chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong bối cảnh lịch thi đấu liên tục, ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực và duy trì sự ổn định.