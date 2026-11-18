Highights Carlos Alcaraz 2-0 Daniil Medvedev

Bước vào cuộc đối đầu, Medvedev nhập cuộc tự tin, liên tục giằng co với đối thủ trong những game đầu tiên. Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp bằng khả năng kiểm soát thế trận.

Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ năm khi tay vợt người Tây Ban Nha giành break quan trọng. Đến game thứ bảy, Alcaraz tiếp tục bẻ game giao bóng của Medvedev, trước khi khép lại set đầu với chiến thắng 6-2.

Alcaraz thắng áp đảo Medvedev - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Alcaraz duy trì sức ép và lập tức giành break ngay game mở màn, đẩy đối thủ người Nga vào thế bám đuổi.

Đáng chú ý, dù phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trong trận đấu, ngôi sao 23 tuổi vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, không cho Medvedev cơ hội lật ngược tình thế.

Tay vợt Tây Ban Nha bảo vệ thành công lợi thế, giành chiến thắng 6-4 trong set hai. Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Medvedev 2-0 (6-2, 6-4), qua đó có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng Ivan Lendl.

Sau hai lượt trận, Alcaraz toàn thắng cả bốn set, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vô địch ATP Finals 2026.