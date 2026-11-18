Carlos Forbs mặc áo số 7 trong trận thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển.

Forbs biết Ajax muốn đẩy mình đi khi có người gửi cho anh một bài báo qua WhatsApp. Anh đọc rồi bỏ qua, nghĩ báo chí lại viết sai. Đến khi Giám đốc Kỹ thuật Alex Kroes gọi điện, Forbs mới biết mình thực sự phải tìm đội mới. Anh kể với Het Nieuwsblad rằng bản thân và sáu đồng đội được bố trí một phòng thay đồ riêng. Lúc ấy, Forbs chỉ mong rời Ajax càng sớm càng tốt.

16 tháng sau, Forbs mặc áo số 7 của Bồ Đào Nha và đứng chờ bên đường biên ở Cardiff. Tỷ số đang là 2-2. HLV Jorge Jesus đưa anh vào cánh phải, dặn anh cứ cầm bóng lao vào hậu vệ đối phương.

11 phút sau, Forbs vượt qua Ben Davies rồi sút chân trái vào góc xa. Bàn đầu tiên của anh cho đội tuyển cũng mang về trận thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay.

Những cuối tuần ngồi ngoài ở Wolves

Ajax từng trả Man City 14 triệu euro để mua Forbs. Ở đội U21 Man City, anh ghi 21 bàn sau 24 trận tại Premier League 2, riêng một trận gặp U21 MU đã ghi bốn bàn.

Sang Ajax, Forbs có ba bàn qua 38 trận chính thức. Trong hai năm thuộc biên chế đội bóng Hà Lan, anh dành một mùa sang Wolves theo dạng cho mượn và chỉ đá chính một trận ở Premier League.

Bàn thắng ở Cardiff đến trong lần thứ ba Forbs ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha.

Khi Vitor Pereira đến Wolves, Forbs nghĩ một HLV đồng hương có thể cho mình thêm cơ hội. Pereira hiểu Forbs thích nhận bóng ở biên và dùng tốc độ để vượt qua người kèm. Trong sơ đồ của ông, hai cầu thủ hỗ trợ trung phong thường chơi bó vào trong. Cầu thủ bám biên phải lên xuống cả trận như Rayan Aït-Nouri. Pereira nói Forbs chơi thiếu thoải mái khi bó vào giữa và cần học cách phòng ngự của một hậu vệ chạy cánh nếu muốn được ra sân nhiều hơn.

“Tôi mất cả nụ cười”, Forbs kể với Het Laatste Nieuws.

Vài đồng đội ở Wolves động viên anh. Điều khiến Forbs mệt mỏi nhất là ngày nào cũng tập, trong đầu đã nghĩ đến cảnh cuối tuần lại ngồi ngoài. Wolves hết hạn mượn rồi trả anh về Ajax. Sau cuộc gọi của Kroes, Club Brugge đưa Forbs sang Bỉ với giá 6 triệu euro, kèm tối đa 1 triệu euro phụ phí, theo Het Nieuwsblad.

Brugge cho Forbs chơi theo cách của mình

Ở Ajax và Wolves, Forbs kể rằng luôn có cảm giác chỉ cần chơi dở một hai trận là sẽ mất chỗ. Tại Brugge, ban huấn luyện khuyến khích anh tiếp tục đi bóng kể cả khi pha trước vừa hỏng.

Forbs đá chính 34 trong 37 trận ở giải Bỉ ngay mùa đầu tiên, ghi tám bàn và kiến tạo tám lần. Với một cầu thủ thường xuyên phải đánh cược vào khả năng qua người, được đá đều cũng giúp anh bớt đắn đo mỗi khi nhận bóng.

Barcelona từng thấy Forbs nguy hiểm ra sao khi có khoảng trống để chạy. Trong trận hòa 3-3 ở Champions League, anh kiến tạo cho Nicolò Tresoldi ngay phút thứ 6.

11 phút sau, khi Brugge phản công, Forbs chạy vào giữa vùng cấm đón đường chuyền của Christos Tzolis rồi ghi bàn. Anh ghi thêm một bàn sau giờ nghỉ. HLV Nicky Hayen nói Brugge mua Forbs vì anh có thể tự vượt qua hậu vệ hoặc chạy ra sau hàng thủ để đón bóng. Cả hai cách đều giúp Brugge đưa bóng vào vùng cấm trước khi Barcelona kịp lùi về.

Forbs góp hai bàn và một kiến tạo trong trận Club Brugge hòa Barcelona 3-3 ở Champions League.

HLV Jesus đã theo dõi Forbs ở Brugge. Khi Bồ Đào Nha cần bàn thắng ở Cardiff, ông chuyển Pedro Neto sang trái và đưa Forbs vào bên phải. Pha đánh đầu phá bóng lỗi của Ben Cabango đưa bóng đến chân Forbs, nhưng Davies vẫn ở trước mặt anh. Forbs tăng tốc về phía hậu vệ này rồi ngoặt vào trong để mở góc sút bằng chân trái. Ở Wolves, anh từng phải học cách chạy lên xuống cả hành lang. Tại Cardiff, Jesus cần anh thắng đúng một pha đối mặt.

Cả ba lần ra sân cho Bồ Đào Nha, Forbs đều vào từ ghế dự bị. Neto bị treo giò ở lượt đi tứ kết Nations League, HLV buộc Jesus phải tính lại cách bố trí hai cánh. Sau bàn thắng ở Cardiff, Forbs có cơ hội để HLV gọi tên mình ngay từ lúc công bố đội hình.