Ngay sau khi Casper Cup 2026 kết thúc vào tối 17/11, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra y tế vào ngày 18/11 xác định tiền đạo sinh năm 2004 gặp tổn thương ở nhiều cấu trúc tại khớp gối phải, bao gồm rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm và phù dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau.

Với những tổn thương này, Đình Bắc dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần. Đây là tổn thất lớn với CLB CAHN trong bối cảnh đội bóng công an đang phải căng sức trên nhiều đấu trường, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á 2026/27.

Đình Bắc chấn thương sau khi thi đấu với lịch dày đặc. Ảnh: T.L

Tại CAHN và các đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc là cầu thủ thi đấu nhiều nhất. Theo thống kê, từ đầu năm 2026, tiền đạo 22 tuổi ra sân 48 lần. Chính việc thi đấu với lịch dày đặc ở cả CLB lẫn đội tuyển khiến Đình Bắc không có thời gian nghỉ ngơi, và việc dính chấn thương là tất yếu.

Về việc Đình Bắc thi đấu liên tục ở tuyển Việt Nam, HLV Polking của CAHN đã không hài lòng. Trước đợt tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Casper Cup 2026, nhà cầm quân này ước HLV Kim Sang Sik không triệu tập Đình Bắc.

Tuy nhiên, ở cả 2 trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, Đình Bắc đều chơi trọn vẹn 90 phút. HLV Polking phản ứng khi cho rằng ông Kim Sang Sik... "ưu ái" Đình Bắc quá mức, khiến cầu thủ này không có thời gian nghỉ ngơi.

Thuyền trưởng CAHN nhấn mạnh việc phục vụ cho đội tuyển quốc gia là rất quan trọng, và Đình Bắc được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu quý là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, việc sử dụng liên tục Đình Bắc ở đội tuyển khiến cầu thủ bị quá tải, dẫn đến chấn thương.