Thua tay vợt số 4 thế giới, Thùy Linh dừng bước tại vòng 1/8 ASIAD 2026

Chen Yu Fei được đánh giá cao hơn nhờ thứ hạng và thành tích đối đầu. Trước trận đấu này, tay vợt Trung Quốc toàn thắng trong cả 3 lần gặp Thùy Linh (hạng 32 thế giới). Dù vậy, đại diện Việt Nam đã tạo ra màn so tài quyết liệt, buộc đối thủ phải thi đấu 3 set.

Thùy Linh đã khiến tay vợt số 4 thế giới có trận đấu rất khó khăn

Ở set đầu, Chen Yu Fei nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng những pha điều cầu chính xác, khiến Thùy Linh gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ. Tay vợt Trung Quốc giành chiến thắng 21-12.

Sang set 2, Thùy Linh thi đấu đầy nỗ lực, chủ động kéo đối thủ vào những pha cầu dài và tận dụng tốt các lỗi đánh hỏng. Set đấu diễn ra giằng co, có thời điểm tay vợt Việt Nam đứng trước nguy cơ bị kết thúc trận đấu khi Chen Yu Fei có 2 match point.

Tuy nhiên, Thùy Linh thể hiện bản lĩnh, cứu thành công cả hai cơ hội của đối thủ trước khi giành chiến thắng nghẹt thở 24-22. Set đấu kéo dài tới 46 điểm, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 3, Chen Yu Fei trở lại mạnh mẽ và sớm tạo cách biệt lớn, có thời điểm dẫn 10-1. Thùy Linh nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược tình thế. Tay vợt Trung Quốc thắng 21-12, qua đó khép lại trận đấu với tỉ số 2-1.

Trước đó, Thùy Linh đã đánh bại Thalita Ramadhani Wiryawan (Indonesia) 2-0 ở vòng 2 với các tỉ số 21-15, 21-10.

Dù dừng bước ở vòng 1/8, màn trình diễn trước Chen Yu Fei, đặc biệt trong set 2, cho thấy sự nỗ lực và khả năng cạnh tranh của Thùy Linh trước đối thủ thuộc nhóm đầu thế giới.

Sau ngày thi đấu 26.9, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam còn thi đấu tại ASIAD 2026, khi đã giành quyền vào tứ kết đôi nam và sẽ tranh tài vào ngày mai 27.9.