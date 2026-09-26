Thắng nhọc Philippines, ĐT Việt Nam đã khởi đầu đúng hướng

Trước trận đấu, nhiều nhận định đều cho rằng, ĐT Philippines là thử thách không dễ dàng với ĐT Việt Nam. Việc triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài giúp đội bóng này sở hữu lực lượng có chất lượng và giàu sức cạnh tranh hơn so với những lần gặp nhau trước đây. Đặc biệt, khả năng tranh chấp, không chiến và tổ chức những đường bóng trực tiếp được xem là những phương án có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam có chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc. Ảnh: CTV.

Thực tế trên sân cho thấy những đánh giá đó có cơ sở. ĐT Philippines nhập cuộc chủ động, không ngần ngại đẩy cao đội hình và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. ĐT Việt Nam có thời điểm gặp khó trong việc kiểm soát thế trận, đặc biệt trước những đường chuyền dài và các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Trong thế trận ấy, điều quan trọng là ĐT Việt Nam vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25 đến sau tình huống Minh Hoàng xử lý trong vòng cấm, bóng bật ra và tiền đạo của CLB Công an Hà Nội có mặt đúng lúc để dứt điểm chính xác. Không phải một pha bóng mang tính biểu diễn, nhưng đó là tình huống thể hiện khả năng tận dụng cơ hội mà một đội bóng muốn giành chiến thắng cần có.

Sau bàn mở tỷ số, ĐT Philippines tiếp tục gây sức ép và ĐT Việt Nam không phải lúc nào cũng duy trì được thế trận theo ý muốn. Một số cơ hội được tạo ra nhưng chưa được tận dụng. Ngược lại, hàng phòng ngự cũng có những thời điểm phải đối mặt với sức ép đáng kể.

Chính vì vậy, chiến thắng 1-0 có thể được xem là một chiến thắng nhọc nhằn. Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh cụ thể của FIFA ASEAN Cup 2026, điều quan trọng nhất sau trận đấu vẫn là 3 điểm.

Một giải đấu mới với thể thức mới và ĐT Việt Nam dù vất vả trong trận ra quân nhưng vẫn giành trọn 3 điểm. Ảnh: CTV.

ĐT Việt Nam bước vào giải đấu với lịch thi đấu rất dày. Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải lần lượt gặp ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan, với các trận đấu cách nhau chỉ 3 ngày. Trong điều kiện như vậy, bài toán không đơn thuần là làm thế nào để chơi một trận đấu thật hay, mà còn là làm thế nào để duy trì thể trạng, phong độ và lực lượng cho cả hành trình.

Một chiến thắng ở trận ra quân vì thế mang ý nghĩa quan trọng. Nó giúp ĐT Việt Nam có được 3 điểm, tạo lợi thế về tinh thần và quan trọng hơn là tránh phải bước vào những trận tiếp theo trong tình thế chịu sức ép về kết quả. Với một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn, khởi đầu thuận lợi đã là một thành công.

ĐT Việt Nam chưa chơi một trận đấu hoàn hảo. Nhưng cũng không nhất thiết phải hoàn hảo ở thời điểm này.

Đây là điểm cần nhìn nhận khi đánh giá cách HLV Kim Sang Sik sử dụng nhân sự và triển khai chiến thuật trước ĐT Philippines. Một giải đấu có mật độ 3 ngày/trận buộc HLV trưởng phải tính toán cho cả chặng đường thay vì dồn toàn bộ những phương án tốt nhất vào một trận đấu.

Không quá áp đảo nhưng ĐT Việt Nam vẫn tìm được cách giành chiến thắng. Ảnh: CTV.

Với thể thức FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam còn hai trận đấu ở vòng bảng. Đặc biệt, cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan ngày 29/9 có thể mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng đấu. Vì vậy, việc HLV Kim Sang Sik chưa sử dụng tất cả những phương án chiến thuật, những “bài tủ” mà ĐT Việt Nam đang có ngay ở trận đầu tiên là lựa chọn có cơ sở.

Trong bóng đá, đặc biệt ở những giải đấu ngắn ngày, sự bất ngờ cũng là một phần của chiến thuật. Nếu đối thủ đã có thể hình dung toàn bộ cách vận hành của ĐT Việt Nam ngay sau trận đầu tiên, lợi thế của những phương án chưa được sử dụng sẽ không còn nguyên vẹn. Ngược lại, khi vẫn còn những lựa chọn chiến thuật và nhân sự chưa được bộc lộ, HLV Kim Sang Sik có thêm không gian để điều chỉnh tùy theo từng đối thủ.

Cách tiếp cận ấy cũng phù hợp với thực tế trận đấu. ĐT Việt Nam không cần phải liên tục đẩy tốc độ lên mức cao nhất sau khi có bàn thắng. Thay vào đó, đội bóng duy trì sự chắc chắn và bảo vệ thành quả. Đây có thể chưa phải cách chơi thuyết phục nhất về mặt hình ảnh, nhưng trong một giải đấu với mật độ dày, khả năng phân bổ sức lực cũng là một phần của chuyên môn.