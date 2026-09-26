HLV Philippines: 'Đội tôi không đáng thua, tỷ số 0-0 hợp lý hơn'

HLV Cuadrat không hài lòng với kết quả. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuyển Philippines không đáng thua. Tỷ số 0-0 hợp lý hơn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội chất lượng tương tự tuyển Việt Nam với những quả tạt tốt", HLV Cuadrat mở đầu phần trả lời sau trận trong phòng họp báo sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia).

Trận này, tuyển Philippines thiếu may mắn khi Randy Schneider sút xa trúng xà ngang phút 23. Tới phút 82, trọng tài từ chối bàn thắng của Kenji Nishioka sau khi tham khảo VAR. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra tiếc nuối vì hai tình huống này.

Chiến lược gia 57 tuổi cũng dành lời khen cho tuyển Việt Nam: "Đối thủ phòng ngự tốt nên tuyển Philippines không thể ghi bàn và gần như không có cơ hội phản công. Phòng thủ luôn là thế mạnh của tuyển Việt Nam".

"Họ cũng có dàn nhân sự chất lượng. Nhiều thời điểm, tuyển Việt Nam chỉ cần một pha chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ. Tôi ghi nhận những thành công và nỗ lực của họ thời gian qua. HLV Kim Sang-sik cũng rất may mắn khi có nhiều cầu thủ chất lượng để lựa chọn", thuyền trưởng sinh năm 1968 nhận xét.

Dù thua, HLV Cuadrat hài lòng với tinh thần chiến đấu của tuyển Philippines. "Các cầu thủ của tôi cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo ở trận này. Bây giờ, chúng tôi cần nghỉ ngơi và hồi phục tốt cho trận tiếp theo. Trận gặp tuyển Pakistan sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng Philippines sẽ cố giành điểm và thể hiện khả năng cạnh tranh".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về khả năng gây khó khăn cho tuyển Thái Lan, HLV Cuadrat trả lời: "Anh biết đặt tôi vào thế khó đấy. Điều duy nhất tôi có thể nói trước lúc này là tuyển Philippines sẽ cố gắng cho thấy sức cạnh tranh. Chúng ta không thể nói trước điều gì trong bóng đá".

Ở trận tiếp theo, tuyển Philippines gặp Pakistan lúc 16h trên sân Sijalak Harupat.

Xếp hạng bảng B sau loạt trận đầu tiên ngày 26/9. Đồ họa: FIFA.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).