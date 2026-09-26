Đình Bắc ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines trận ra quân

Các đồng đội ăn mừng cùng Đình Bắc. (Ảnh: VFF)

Tối 26/9, trận đấu trên sân Si Jalak Harupat, Bandung phải lùi thời điểm bắt đầu khoảng 30 phút do mưa lớn. Mặt sân trơn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý bóng và triển khai lối chơi của hai đội.

Philippines nhập cuộc chủ động và sớm tìm cách khai thác hai biên. Ngay phút thứ 2, Bùi Hoàng Việt Anh phải can thiệp đưa bóng hết đường biên ngang sau tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương.

Đội tuyển Việt Nam dần bắt nhịp và tổ chức những pha lên bóng đáp trả. Phút thứ 6, Hoàng Hên có cơ hội nhưng pha xử lý cuối cùng chưa đạt độ chính xác. Hai phút sau, đội chủ nhà tiếp tục đưa bóng lên phía trước, song đường chuyền quyết định không thành công.

Ở chiều ngược lại, Philippines cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống đưa bóng nhanh tới khu vực cấm địa. Phút 12, Kristensen có pha đánh đầu nhưng không thể tạo ra bàn thắng. Đáng chú ý nhất là cú sút xa của Schneider ở phút 23 đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Chỉ hai phút sau tình huống thoát thua, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số từ một pha phối hợp nhanh.

Thành Long thực hiện đường chuyền mở ra khoảng trống để Minh Hoàng thoát xuống. Cầu thủ trẻ căng ngang thuận lợi vào trong cho Đình Bắc băng lên dứt điểm, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0 ở phút 25.

Sau bàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik chủ động giảm nhịp độ và duy trì cự ly đội hình. Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.

Cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội từ tình huống phối hợp đá phạt góc giữa Hoàng Hên và Tiến Anh, khiến hàng thủ Philippines lúng túng và suýt phản lưới nhà.

Ở những giây cuối, thủ môn Lê Giang Patrik không thể bắt dính bóng trong một pha tấn công của đối phương, nhưng Việt Anh kịp thời can thiệp. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế một bàn dành cho Việt Nam.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên giằng co hơn. Phút 58, Đình Bắc có pha bứt tốc vượt qua hai cầu thủ Philippines trước khi dứt điểm, nhưng thủ môn đối phương kịp cản phá.

Hai phút sau, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất khi Nguyễn Xuân Son bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Nguyễn Hai Long được đưa vào thay thế. Philippines sau đó tạo ra cơ hội đáng chú ý ở phút 64, khi Aguinaldo đánh đầu từ quả phạt góc của Schneider nhưng không thành công.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Khoa Ngô và Minh Khoa nhằm duy trì khả năng tranh chấp và tạo thêm sức bật cho đội hình.

Phút 75, một tình huống đáng chú ý xảy ra sau pha chuyển trạng thái của Việt Nam. Nyholm phạm lỗi với Khoa Ngô và ban đầu bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định, hủy thẻ đỏ và không cho Việt Nam hưởng quả đá phạt.

Đến phút 83, bóng được đưa vào lưới đội tuyển Việt Nam sau pha lên bóng của Philippines. Các cầu thủ Philippines đã ăn mừng bàn gỡ, nhưng VAR tiếp tục can thiệp. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ ghi bàn rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Philippines đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Lê Giang Patrik có những pha cứu thua quan trọng, trong khi Việt Anh cùng các đồng đội tập trung bọc lót và hóa giải sức ép của đối phương.

Đội tuyển Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0 đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, qua đó giành trọn ba điểm trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi tại bảng B. Sau trận gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu Thái Lan ngày 29/9, trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng và tấm vé vào chung kết.