HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tuyển Thái Lan trước đại chiến

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi xin chúc mừng toàn đội và cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho đội tuyển. Chúng tôi đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ, nhưng cũng thừa nhận Philippines tạo ra rất nhiều khó khăn. Thực tế, đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25 mới có thể giành trọn 3 điểm. Trong những phút cuối, tuyển Việt Nam còn thoát thua khi bàn thắng của Philippines bị từ chối sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Nói về đối thủ tiếp theo là tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho thấy sự thận trọng rất lớn. Ông tiết lộ đã theo dõi trận thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan và đánh giá cao sức mạnh của đội bóng xứ chùa vàng.

Thái Lan gặp Việt Nam vào ngày 29/9 tới. Ảnh: FAT

“Tôi đã xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan vượt trội về mặt kỹ thuật và nhiều yếu tố khác. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ khi gặp họ”, HLV Kim Sang Sik nói. Không chỉ nhắc đến màn trình diễn trước Pakistan, chiến lược gia người Hàn Quốc còn khẳng định vị thế của tuyển Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á là điều đã được chứng minh qua nhiều năm.

“Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh. Điều này không thể bàn cãi”, HLV Kim Sang Sik nhận xét. Phát biểu của HLV Kim Sang Sik cho thấy ông không hề chủ quan dù tuyển Việt Nam vừa có khởi đầu thuận lợi. Ngược lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng cuộc đối đầu với Thái Lan sẽ là thử thách hoàn toàn khác, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại Bandung (Indonesia). Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng bảng ASEAN Cup 2026, khi hai đội đều đang hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết với vị trí dẫn đầu bảng đấu.