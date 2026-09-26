HLV Thái Lan giữ sức hoàn toàn cho Chanathip để quyết đấu ĐT Việt Nam

Chiều 26-9, Thái Lan có màn ra quân thuận lợi ở bảng B khi đánh bại Pakistan 4-0, trong đó Teerasak Poeiphimai lập hat-trick còn Jude Soonsup-Bell ghi bàn còn lại. Ngay sau chiến thắng, HLV Anthony Hudson đã nhanh chóng hướng sự tập trung của "Voi chiến" sang trận đấu tiếp theo gặp ĐT Việt Nam.

Chiến lược gia người Anh hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng cho rằng Thái Lan không có nhiều thời gian để tận hưởng chiến thắng: "Trước hết, tôi thực sự tự hào về tất cả các cầu thủ. Tôi cảm thấy chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bây giờ sự tập trung nhanh chóng chuyển sang trận đấu với Việt Nam".

Chanathip (áo bib) được giữ sức, Thái Lan hướng tới đại chiến ĐT Việt Nam (Ảnh: Changsuek)

"Dù đối đầu Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đội nào, trận đấu quan trọng nhất luôn là trận đấu tiếp theo. Nếu bắt đầu nghĩ tới những trận xa hơn, điều đó có thể khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chúng tôi tôn trọng Việt Nam và sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này", ông thêm vào.

Ở trận thắng Pakistan, HLV tuyển Thái Lan tung nhiều trụ cột vào sân ở hiệp 2, nhưng không có ngôi sao được gọi là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin. Về điều này, ông lý giải: "Tôi rất vui vì chúng tôi không phải sử dụng Chanathip hôm nay, bởi tôi muốn cậu ấy thật sung sức và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Nhưng tôi cũng có rất nhiều niềm tin vào tất cả các cầu thủ. Bất kể ai ra sân trước Việt Nam, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin".

HLV Hudson hiểu rằng cuộc đối đầu với Việt Nam, nhất là khi Thái Lan đã thua cả 2 chung kết AFF Cup gần nhất, có ý nghĩa rất lớn với đội bóng này. Chính vì thế, việc giữ chân cho một cầu thủ quan trọng như Chanathip được cho là nước cờ cần thiết trước màn tái đấu nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.