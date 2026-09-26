FIFA ASEAN Cup: Cổ động viên Việt Nam đến Bandung 'tiếp lửa'

Lực lượng an ninh được triển khai dày hơn tại các tuyến đường dẫn vào sân và khu vực xung quanh. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bandung, nhiều giờ trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, không khí quanh sân vận động đã trở nên sôi động với sắc đỏ của những người hâm mộ Việt Nam.

Từ xa đã các cổ động viên Việt Nam đã nổi bật với cờ Tổ quốc, băng rôn, trống và những chiếc áo đỏ, háo hức chờ thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Từ đầu giờ chiều, từng nhóm cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu tập trung về khu vực sân vận động. Người mặc áo đỏ có in cờ Việt Nam, người mang theo cờ lớn, băng rôn cổ vũ; tiếng trống, tiếng hô “Việt Nam” vang lên từng hồi, tạo nên bầu không khí đặc biệt giữa thành phố Bandung.

Một số cổ động viên cho biết đã phải di chuyển hàng trăm km từ Jakarta, Tangerang, Depok… để có mặt tại sân, bởi đây là dịp không thường xuyên có được khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ngay tại Indonesia.

Cùng cả gia đình trong màu áo đỏ và mang theo cờ Tổ quốc, đến sân vào lúc cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, cổ động viên cổ động viên Thái Thanh Long chia sẻ cả gia đình anh đều yêu bóng đá Việt Nam, nên dù trời mưa nhưng cả nhà vẫn đi hơn 100 km để tới sân cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và hy vọng các cầu thủ sẽ có kết quả tốt nhất trong ngày ra quân đầu tiên.

Không khí càng lúc càng sôi động khi thời điểm trận đấu đến gần. Những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao, tiếng trống dồn dập và những tiếng hô vang “Việt Nam chiến thắng” sôi động ngay tại lối vào sân vận động.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Anh Adam, cổ động viên người Indonesia cho biết: “Tôi luôn yêu bóng đá Việt Nam và không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ngay tại Indonesia. Vì vậy, lần này tôi quyết định đến Bandung. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt và chúng tôi sẽ lại được chứng kiến chiến thắng của đội bóng đá Việt Nam”./.