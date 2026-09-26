Nhật Bản vào bán kết ASIAD sau bàn thắng gây tranh cãi

Nwadike ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản vượt qua Triều Tiên ở tứ kết ASIAD 20.

U23 Nhật Bản giành vé vào bán kết ASIAD 20 sau chiến thắng tối thiểu trước U23 Triều Tiên tại Toyota Stadium. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến các cầu thủ Triều Tiên phản ứng mạnh với trọng tài.

Phút 39, từ đường chuyền dài bên phần sân nhà, Brian Seigo Nwadike tăng tốc và tranh chấp với hậu vệ Kim Yu-song. Tiền đạo Nhật Bản sau đó thoát xuống vùng cấm, dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

Ngay khi bóng vào lưới, nhiều cầu thủ Triều Tiên vây lấy trọng tài. Họ cho rằng Nwadike đã dùng tay tác động vào lưng Kim Yu-song trong lúc hai cầu thủ đua tốc độ. Dù vậy, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Tình huống càng gây chú ý khi VAR chưa được sử dụng ở vòng tứ kết ASIAD 20 và chỉ bắt đầu được áp dụng từ bán kết. Vì vậy, trọng tài không thể xem lại pha tranh chấp trước bàn thắng.

Trước đó, Triều Tiên gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản bằng lối chơi áp sát quyết liệt. Đội chủ nhà không tạo được thế trận áp đảo như ở vòng bảng, nhưng tận dụng tốt cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một để vượt lên.

Sau giờ nghỉ, Triều Tiên đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhật Bản lùi thấp hơn, tập trung bảo vệ lợi thế và chờ cơ hội phản công.

Phút 88, Che Guk có cơ hội đáng chú ý sau đường trả ngược từ cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Rui Araki cản phá thành công, giúp Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 1-0.

Kết quả này đưa Nhật Bản vào bán kết, đồng thời giúp đội bóng tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới từ đầu giải. Dù vậy, pha tranh chấp giữa Nwadike và Kim Yu-song trước bàn thắng vẫn là tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu.

Tại bán kết, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Uzbekistan, trong khi U23 Trung Quốc chạm trán U23 Hàn Quốc vào ngày 30/9.