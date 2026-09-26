HLV Kim: 'Tuyển Việt Nam may mắn hơn Philippines'

HLV Kim thừa nhận tuyển Việt Nam có phần may mắn. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuyển Việt Nam có phần may mắn trong trận thắng Philippines. Hai đội cống hiến trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao", HLV Kim mở đầu phần họp báo sau trận ở sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia), sau thắng lợi 1-0 trước Philippines ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cho rằng tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt hơn: "Chúng tôi nhập cuộc tốt hơn. Sau thắng lợi này, toàn đội sẽ hướng tới mục tiêu giành 3 điểm tiếp theo trước Thái Lan".

Một trong những nỗi lo của tuyển Việt Nam trong trận thắng Philippines là việc Nguyễn Xuân Son bị đau và phải rời sân ở phút 60 để nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. HLV Kim cho biết: "Tôi nghĩ cậu ấy chấn thương gân khoeo. Tôi phải rút Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Toàn đội rất buồn khi thêm một cầu thủ quan trọng nữa chấn thương".

"Nhưng đây không phải chấn thương nghiêm trọng và tuyển Việt Nam vẫn có phương án thay thế. Nếu Son phải nghỉ, các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ làm được điều đó. Ngoài 11 cái tên đá chính, mọi cầu thủ khác đều có giá trị. Tất cả đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo", ông nói tiếp.

Một trong những cái tên có thể thay Xuân Son là Lee Williams Minh Hoàng. Tiền đạo Việt kiều Anh đá chính trận vừa rồi và kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25. "Hoàng còn trẻ và mang lại rất nhiều năng lượng cho tuyển Việt Nam. Nhưng tôi không cho rằng cậu ấy chỉ đơn thuần là cầu thủ trẻ. Nếu duy trì phong độ tốt như hiện tại, tôi tin Hoàng có thể trở thành một trong những tuyển thủ Việt Nam hay nhất. Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng với toàn đội", HLV Kim nhận xét.

Chấn thương của Xuân Son không hề nhẹ. Ảnh: Minh Chiến.

Về đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, nhà cầm quân 49 tuổi thừa nhận chưa nghiên cứu kỹ dù đã xem trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0 chiều 26/9: "Chúng tôi chưa phân tích hết tuyển Thái Lan. Họ là đội mạnh nhất giải này và luôn là tập thể chất lượng nhiều năm qua nên tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thật kỹ. Tuyển Thái Lan luôn vượt trội về kỹ thuật và nhiều khía cạnh khác. Tuyển Pakistan cũng có thể lực rất tốt".

Cuối phần họp báo, HLV Kim khen ngợi Lê Giang Patrik nói riêng và nhiều tuyển thủ Việt Nam khác nói chung khi không để thủng lưới cũng như tri ân người hâm mộ. "Lê Giang đang hòa nhập rất tốt. Tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục chơi hay. Giữ sạch lưới là thành quả nhưng Lê Giang sẽ không thể một mình làm điều đó nếu không có sự giúp sức của những người khác. Các hậu vệ và cả những cầu thủ tấn công như Nguyễn Đình Bắc hay Xuân Son đều hy sinh cũng như tích cực hỗ trợ phòng ngự", ông khẳng định.

"Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam có màn thể hiện tốt. Cũng xin chân thành cảm ơn các cổ động viên tới sân và cổ vũ cho toàn đội. Xin cảm ơn mọi người!", HLV Kim kết lại.

Trận tới, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan lúc 19h30 tối 29/9 trên sân Sijalak Harupat.

Xếp hạng bảng B sau loạt trận đầu tiên ngày 26/9. Đồ họa: FIFA.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).