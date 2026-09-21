Bỏ lỡ cơ hội

Inter Miami bước vào vòng đấu thứ 26 với vị trí thứ hai tại khu vực miền Đông với 45 điểm sau 25 trận. Dù vậy, phong độ MLS gần đây của đội bóng áo hồng chưa thực sự thuyết phục khi họ liên tiếp hòa Atlanta United, Chicago Fire và Nashville SC. Điểm tựa lớn nhất của Inter Miami vẫn là khả năng tấn công, với chân sút chủ lực không ai khác là Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã ghi 19 bàn và 13 kiến tạo tại giải đấu. Cùng với người bạn thân là Luis Suárez cũng đóng góp 12 bàn cùng 8 kiến tạo, giúp cho hàng công của Inter Miami có tới 61 bàn thắng sau 25 vòng đấu. Tinh thần của Inter Miami cũng đang được đẩy lên cao sau chiến thắng 2-0 trước Cruz Azul tại Campeones Cup. Messi mở tỷ số ở phút 24 bằng bàn thắng thứ 100 cho CLB, trước khi Casemiro ấn định chiến thắng trong hiệp hai. Đây là danh hiệu thứ tư của Inter Miami kể từ khi Messi gia nhập đội bóng vào năm 2023. Một lợi thế khác là vòng đấu này, Inter Miami được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội chỉ có được 1 điểm trong màn đón tiếp San Diego.

Đội khách San Diego là một trong những đối thủ đến từ Miền Tây, đang đứng thứ chín ở miền Tây với 30 điểm sau 25 trận. Vị trí này giúp họ giành suất dự vòng play-off, vì thế đội bóng California có thể hết động lực trong chuyến hành quân tới sân Nu Stadium. Dù vậy, nếu còn động lực, thì San Diego cũng khó có cửa so với đội chủ nhà, khi họ đang trượt dốc không phanh với 3 thất bại liên tiếp tại MLS, đó là những thất bại trước Orlando City và San Jose Earthquakes, và Philadelphia Union. Đặc biệt trận thua 5 bàn trắng trước Philadelphia Union, đã phơi bày những vấn đề đáng lo ngại ở hàng phòng ngự của đội bóng Miền Tây. Dù vậy, hàng công San Diego vẫn có những nhân tố mà hàng phòng ngự của đối phương cần phải lưu tâm. Anders Dreyer đã có 9 bàn và 11 kiến tạo, trong khi Marcus Ingvartsen đóng góp 11 bàn. Khả năng kiểm soát bóng và triển khai bóng của San Diego cũng là điểm đáng chú ý, do đó đội bóng đến từ Miền Tây vẫn có thể mang lại cho chủ nhà Miami đôi chút khó khăn trong màn đối đầu này. Và với nỗ lực cao nhất, San Diego đã rời sân Nu Stadium với 1 điểm, sau trận hòa 2-2.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng San Diego đã có một trận đấu sòng phẳng với đội chủ sân Nu Stadium. Và chính họ mới là người mở tỉ số của trận đấu ở phút thứ 12, khi Anders Dreyer thoát xuống rất nhanh từ đường chuyền vượt tuyến, đánh bại thủ môn của Inter Miami, bằng pha tâng bóng kỹ thuật, mở tỉ số cho đội khách. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của San Diego cũng chỉ tồn tại được hơn 10 phút, khi đến phút 24, Lionel Messi đã lên tiếng bằng một cú sút phạt hàng rào rất khó chịu. Bóng vượt qua khỏi tầm với của thủ môn phía San Diego, quân bình tỉ số cho Inter Miami. Những phút tiếp theo, Inter Miami tấn công dồn dập, nhưng San Diego đã đứng vững đến phút 73, trước khi Luis Suarez nâng tỉ số lên 2-1 cho Inter Miami. Nhưng chỉ 8 phút sau, San Diego trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, họ đã thành công với pha ghi bàn ấn đinh tỉ số 2-2, trong một trận cầu mà tưởng như đội bóng miền Tây phải ra về tay trắng.