Cầu thủ Barca đang ghi bàn nhanh hơn Messi

Raphinha ghi 12 bàn sau 7 vòng La Liga, vượt thành tích 11 bàn của Messi sau cùng số trận ở mùa 2017/18.

Raphinha đang trải qua giai đoạn ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp. Cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước Sevilla ở vòng 7 La Liga hôm 19/9 giúp tiền đạo người Brazil nâng thành tích lên 12 bàn từ đầu mùa.

Con số này trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh Lionel Messi. Mùa 2017/18, siêu sao Argentina ghi 11 bàn sau 7 vòng đầu La Liga. Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất của Messi tại giải đấu, nhưng Raphinha hiện có nhiều hơn một bàn sau cùng số trận.

Cột mốc tiếp theo thuộc về Cristiano Ronaldo. Mùa 2014/15, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 13 bàn sau 7 trận đầu La Liga cho Real Madrid. Raphinha hiện chỉ kém thành tích ấy một bàn.

Dù vậy, Ronaldo cũng không nắm kỷ lục tuyệt đối. Thành tích 12 bàn của Raphinha mới cân bằng con số Quini từng thiết lập mùa 1979/80. Kỷ lục La Liga sau 7 trận vẫn thuộc về Esteban Echevarria, người ghi 14 bàn cho Real Oviedo mùa 1943/44.

Phong độ hiện tại của Raphinha càng đặc biệt bởi anh vừa lập hat-trick thứ hai liên tiếp tại La Liga. Trước trận gặp Sevilla, cầu thủ 29 tuổi cũng ghi ba bàn trong chiến thắng 7-2 trước Racing Santander.

Tiền đạo Barcelona chỉ còn kém thành tích 13 bàn sau 7 trận của Cristiano Ronaldo mùa 2014/15 đúng một bàn.

Ba bàn vào lưới Sevilla còn tạo nên một "perfect hat-trick". Raphinha lần lượt lập công bằng chân phải, đầu và chân trái. Trong 20 năm qua, Luis Suarez là cầu thủ Barcelona duy nhất trước anh làm được điều tương tự tại La Liga, trong trận gặp Cordoba hồi tháng 5/2015.

Khả năng ghi bàn tăng mạnh cũng phản ánh sự thay đổi trong cách Raphinha chơi bóng. Anh không còn đơn thuần hoạt động như một cầu thủ chạy cánh trong hệ thống của Hansi Flick. Tuyển thủ Brazil xuất hiện trong vùng cấm thường xuyên hơn và chủ động tấn công khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Trận thắng Sevilla cho thấy rõ sự thay đổi ấy. Raphinha có thể thoát xuống sau lưng hậu vệ, di chuyển vào trung lộ hoặc xuất hiện trong khu vực của một tiền đạo. Khả năng chọn vị trí giúp anh có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, trong khi ba cách ghi bàn khác nhau cho thấy sự đa dạng trong khâu kết thúc.

Phong độ này xuất hiện ngay sau khi Barcelona gia hạn hợp đồng với Raphinha. Thay vì chững lại sau khi tương lai được đảm bảo, cầu thủ Brazil tiếp tục tạo ra những con số tốt nhất kể từ khi khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

Barca cũng hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ của Raphinha. Chiến thắng 3-1 trước Sevilla giúp thầy trò Flick toàn thắng cả 7 vòng đầu La Liga và giành trọn 21 điểm. Trong chuỗi trận ấy, riêng Raphinha đóng góp 12 bàn.

Việc đặt Raphinha cạnh Messi và Ronaldo mới chỉ mang ý nghĩa thống kê sau 7 vòng. Hai siêu sao này duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức rất cao trong nhiều mùa giải, trong khi Raphinha còn phải chứng minh khả năng giữ phong độ trong chặng đường dài.

Tuy nhiên, khởi đầu hiện tại vẫn đủ đặc biệt. Trong giai đoạn Barcelona đã rời xa thời kỳ phụ thuộc vào Messi, đội bóng của Flick lại xuất hiện một cầu thủ có tốc độ ghi bàn vượt khởi đầu tốt nhất của siêu sao Argentina.

Sau 7 vòng, Raphinha vượt mốc 11 bàn của Messi và chỉ còn cách thành tích 13 bàn của Ronaldo một pha lập công. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, những cột mốc tưởng như chỉ gắn với hai biểu tượng lớn nhất của La Liga sẽ tiếp tục bị tiền đạo Barcelona đặt dưới sức ép.