Nhà vô địch World Cup tỏa sáng, PSG phục hận Marseille

Sau thất bại trước Marseille cách đây một năm trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột, PSG bước vào trận đấu lần này với lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại dù đang gặp nhiều khó khăn tại Ligue 1.

Ba khoảnh khắc ghi bàn trong trận đấu này - Ảnh: Ligue 1

PSG tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng các chân sút lại tỏ ra thiếu chính xác. Phút 12, Dembele bỏ lỡ cơ hội đối mặt khi đưa bóng đi vọt xà ngang. Trong khi đó, Marseille cũng khiến hàng thủ PSG nhiều lần phải cảnh giác với những pha phản công nguy hiểm.

Bước sang hiệp hai, PSG gia tăng sức ép. Kvaratskhelia, Joao Neves lần lượt có cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 66 khi Ferran Torres, người vừa vào sân 7 phút, bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Doue, mở tỷ số cho PSG.

Tuy nhiên, Marseille nhanh chóng đáp trả. Phút 72, Angel Gomes tận dụng đường chuyền thuận lợi của Gouiri để gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Hai phút sau, Nuno Mendes kiến tạo để Marquinhos ghi bàn đưa PSG trở lại thế dẫn trước.

Ferran và Marquinhos tỏa sáng giúp PSG thắng kịch tính - Ảnh: Ligue 1

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Marseille chỉ còn 10 người ở phút 77 sau khi Tim Weah nhận thẻ vàng thứ hai. Những phút cuối, đội chủ nhà vẫn có cơ hội gỡ hòa nhưng Aguerd đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, PSG thắng Marseille 2-1, hoàn tất màn phục hận tại Le Classique và vươn lên vị trí thứ 6 Ligue 1, kém đội đầu bảng Monaco 5 điểm.

Ghi bàn

Marseille: Ferran 66', Marquinhos 74'

PSG: Gomes 72'

Đội hình xuất phát:

Marseille: De Lange, Emerson, Aguerd, Egan-Riley, Weah, Hojbjerg, Abdelli, Paixao, Gouiri, Harit, Maupay.

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doue, Dembele.