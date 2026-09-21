Thống kê trận đấu Inter Miami 2-2 San Diego: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương, Aichi-Nagoya 2026 tiếp tục là sân chơi thể thao lớn nhất châu Á, quy tụ các VĐV hàng đầu của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng 1.407 bộ huy chương sẽ được trao trong 469 nội dung thi đấu. Đây cũng là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.