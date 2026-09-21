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Thống kê trận đấu Inter Miami 2-2 San Diego: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Inter Miami và San Diego chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-inter-miami-2-2-san-diego-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-465812.html