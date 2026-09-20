Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ ở Quảng Trị, TP Huế
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, bộ đội, biên phòng ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế xuống đồng giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại.
Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 20-9, bản Yên Hợp (xã Kim Phú) vẫn bị chia cắt do mưa lũ. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ở bản này, nhiều diện tích lúa hè thu đã chín vàng, nếu không thu hoạch kịp thời có nguy cơ bị ngập úng, hư hỏng khi tiếp tục có mưa lớn.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng trên địa bàn vào bản Yên Hợp, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Tại xã A Lưới 4, TP Huế, do địa hình đồi núi, các thửa ruộng lúa hè thu nằm rải rác, đường xuống nhỏ hẹp, nhiều đoạn trơn trượt nên việc đưa máy móc vào thu hoạch gặp nhiều khó khăn.
Nắm tình hình những hộ neo người, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt thuộc Ban chỉ huy BĐBP TP Huế cùng các lực lượng xuống đồng hỗ trợ gặt, bó và vận chuyển lúa về điểm tập kết.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội và biên phòng cùng nhân dân chung sức thu hoạch mùa màng giữa những ngày mưa lũ tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố tình đoàn kết quân - dân.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bo-doi-giup-dan-gat-lua-chay-lu-o-quang-tri-tp-hue-post872504.html