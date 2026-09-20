Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ ở Quảng Trị, TP Huế

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 20-9, bản Yên Hợp (xã Kim Phú) vẫn bị chia cắt do mưa lũ. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ở bản này, nhiều diện tích lúa hè thu đã chín vàng, nếu không thu hoạch kịp thời có nguy cơ bị ngập úng, hư hỏng khi tiếp tục có mưa lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú cùng các lực lượng ở địa phương giúp người dân bản Yên Hợp gặt lúa chạy lũ

Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng trên địa bàn vào bản Yên Hợp, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Phú cùng các lực lượng giúp người dân bản Yên Hợp thu hoạch lúa

Tại xã A Lưới 4, TP Huế, do địa hình đồi núi, các thửa ruộng lúa hè thu nằm rải rác, đường xuống nhỏ hẹp, nhiều đoạn trơn trượt nên việc đưa máy móc vào thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp người dân xã A Lưới 4 gặt lúa

Nắm tình hình những hộ neo người, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt thuộc Ban chỉ huy BĐBP TP Huế cùng các lực lượng xuống đồng hỗ trợ gặt, bó và vận chuyển lúa về điểm tập kết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp người dân vận chuyển lúa về nhà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp người dân thu hoạch lúa hè thu

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội và biên phòng cùng nhân dân chung sức thu hoạch mùa màng giữa những ngày mưa lũ tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố tình đoàn kết quân - dân.