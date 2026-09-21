Miền Bắc oi nóng, Nam Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hình thái ngày nắng và khá oi bức với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 34 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/9, có nắng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; đêm không mưa.

Hôm nay miền Bắc oi nóng, nhiệt cao đến 34 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Đêm qua và sáng sớm nay (21/9), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/9 đến 3 giờ ngày 21/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Giang Hải (Tp. Huế) 121.6mm, Tam Trà (Tp. Đà Nẵng) 129.8mm, Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 195.4mm, Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 108mm,…

Từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 21/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. (Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Trên biển, hiện nay (21/9), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 01 giờ ngày 21/9 có vị trí ở vào khoảng 11,5N-12,5N; 110,5E-111,5E.

Dự báo: ngày và đêm 21/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Quảng Trị đến TP. Huế) chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.