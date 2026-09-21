15 cơ quan Liên hợp quốc có đại diện thường trú tại Việt Nam

Các cơ quan LHQ đó gồm: Tổ chức Nông nghiệp Lương thực LHQ (FAO), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp LHQ (IFAD), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Di cư quốc tế (IMO), Cơ quan LHQ vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Chương trình nhân cư LHQ (UN-HABITAT), Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO), Văn phòng LHQ về Chống ma túy và tội phạm (UNODC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các tổ chức tại LHQ tham gia tích cực vào hỗ trợ huy động nguồn lực, tư vấn chính sách, cung cấp tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như giáo dục, giảm nghèo, tăng trưởng xanh, lao động, y tế, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số.