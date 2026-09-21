[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng từ chiều

Tại Bắc Bộ, sáng sớm nay nhiều mây, cục bộ có mưa rào và dông. Đến trưa và chiều, trời quang dần, nắng ráo xuất hiện trên diện rộng; riêng vùng núi cao vẫn có khả năng xảy ra dông cục bộ vào chiều tối. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng và trưa còn mưa rào, dông rải rác, sau đó mây giảm, trời chuyển nắng. Từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ, phía bắc còn mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; từ chiều, phía nam gia tăng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ là tâm điểm mưa trong hôm nay. Từ chiều, hai khu vực đồng loạt xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa kéo dài đến ngày 22/9, tập trung tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và toàn Nam Bộ.