UBTVQH xem xét, cho ý kiến 3 dự án luật quan trọng trong lĩnh vực y tế

Theo đó, 3 dự án Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Cụ thể: sáng 21/9, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ và những vấn đề cần tập trung thảo luận.

Phiên họp thứ 6 của UBTVQH. Ảnh: Media Quốc hội

Tiếp đó, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày nội dung cơ bản của dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ, đề xuất các vấn đề cần tập trung thảo luận.

Đối với cả 3 dự án luật, sau phần trình bày của cơ quan chủ trì, các đại biểu được mời phát biểu, UBTVQH thảo luận và Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành, kết luận nội dung phiên họp.

Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027; cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.