An Giang: Nối nhịp niềm vui từ cây cầu mới ở xã Châu Thành

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hiền Nhu tại ấp Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang

Sau hơn 1 tháng thi công, cầu Hiền Nhu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương. Công trình được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, dài 30m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn.

Tổng kinh phí xây dựng cầu là 300 triệu đồng. Trong đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 65 triệu đồng; Giáo xứ Minh Hòa, các mạnh thường quân và người dân đóng góp 235 triệu đồng.

Việc đưa cầu Hiền Nhu vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với người dân ấp Minh Long, nhất là trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Công trình giúp người dân và học sinh thuận tiện hơn khi lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để người dân giao thương, trao đổi hàng hóa với các địa bàn lân cận.

Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Minh Long

Cây cầu mới không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 12 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Minh Long, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.