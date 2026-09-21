Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 giờ qua (từ 18 giờ ngày 20/9 đến 4 giờ ngày 21/9), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Cát2-Cát Tiên 196mm, Hưng Bình 142mm, Gia Viễn-Cát Tiên 106mm,...

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 20/9 đến 4 giờ ngày 21/9), khu vực thành phố Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Giang Hải 133mm, Cảng Tư Hiền 127mm (Huế); Phước Thành 59,8mm (Đà Nẵng);...

Cảnh báo nhiều khu vực ở miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: PV

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gồm:

Huế: Bình Điền, A Lưới 4, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, P. Hương An, P. Kim Long, P. Phong Điền, P. Phú Bài, P. Thủy Xuân, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Đà Nẵng: Đắc Pring, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Trà Leng.

Lâm Đồng: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Tín, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đinh Trang Thượng.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và giông, lốc, sét, mưa đá; rà soát các khu vực có nguy cơ để chủ động di dời người dân, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng hỗ trợ tại chỗ, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, hầm, lò khai thác khoáng sản và khu vực hạ du; chủ động vận hành, điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.