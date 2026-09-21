Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; các cán bộ Đại sứ quán, Phái đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng; có các cuộc tiếp và làm việc với đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Hoa Kỳ…

Gần 50 năm kể từ khi chính thức là thành viên Liên hợp quốc (năm 1977) là một hành trình tự hào với những dấu ấn đậm nét của Việt Nam trong đóng góp thực chất, tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung. Việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu; tích cực đóng góp vào lĩnh vực gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người, cứu trợ nhân đạo, phát triển bền vững… là sự khẳng định vững chắc về uy tín ngoại giao đa phương ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1995), mối quan hệ song phương đã tiến những bước dài vững chắc, thực chất, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của hai nước. Mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp bền bỉ, trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ quốc tế.

Hiện, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới và đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Hợp tác an ninh-quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một điểm sáng. Hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực và những biện pháp cụ thể, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả; đồng thời góp phần thúc đẩy sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế, thu hút thêm nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.