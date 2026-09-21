Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk ngày 21/09/2026

Trong 6 giờ tới của ngày 21/09/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết trên khu vực các tỉnh, thành phố gồm TP. Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Hiện tượng lũ quét và trượt lở đất đặc biệt đe dọa các vị trí địa hình xung yếu, nơi có độ dốc lớn và hệ thống thoát nước tự nhiên kém. Những khu vực cần lưu ý cao độ bao gồm:

Địa hình sườn dốc: Khu vực đồi núi, vách ta-luy đường giao thông có nền đất yếu bở rời, dễ sụt trượt.

Hệ thống khe suối nhỏ: Dòng chảy thượng lưu có khả năng dồn nước nhanh, tạo lũ quét cục bộ bất ngờ.

Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp: Địa bàn thuộc TP. Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk.

Tác động dự kiến của lũ quét và sụt lún đất

Dòng chảy xiết kết hợp mưa lũ có thể kéo theo đất đá, gây xói lở nghiêm trọng các bờ suối và làm biến dạng mặt đường tại các tuyến đèo, dốc. Tình trạng sụt lún đất cục bộ tiềm ẩn hiểm họa đối với các công trình hạ tầng dân sinh ven triền đồi.

Ngoài ra, lũ quét trên các suối nhỏ có thể làm ngập tràn tức thời các đập tràn, cầu cống thấp trũng, gây chia cắt giao thông và cô lập tạm thời một số điểm dân cư cục bộ.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn cho người dân

Để chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất, người dân tại các khu vực cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn:

Quan sát hiện trường: Chủ động sơ tán khỏi khu vực chân núi, bờ dốc khi phát hiện các dấu hiệu nứt đất, cây nghiêng hoặc dòng nước chuyển màu đục ngầu bất thường.

Hạn chế di chuyển: Không cố vượt qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ khi nước đang dâng cao hoặc chảy xiết.

Cập nhật thông tin: Thường xuyên theo dõi diễn biến thực địa và dữ liệu phân vùng rủi ro trực tuyến để có phương án ứng phó kịp thời.