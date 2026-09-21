Hàng trăm bệnh nhi thích thú đón trung thu sớm tại bệnh viện

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, bệnh viện đã vận động trao tặng hơn 5.000 phần quà, gồm lồng đèn, sữa và đồ chơi, cho bệnh nhi nội trú và các em đến khám ngoại trú tại hai khối phòng khám.

Ngoài ra, hơn 1 tỷ đồng cũng đã được vận động để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với các em, đây không chỉ là những chiếc lồng đèn hay món quà, mà còn là khoảng thời gian được vui chơi, được sẻ chia và tạm quên đi những mệt mỏi của quá trình điều trị.