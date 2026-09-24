Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Tại xã Ô Loan, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hơn 272ha lúa hè thu của địa phương bị ngập nước, ngã đổ.

Nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ bị thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả lao động của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải cùng các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân khẩn trương tổ chức thu hoạch lúa.

Riêng trong ngày 24/9, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển lúa ra khỏi khu vực ngập úng.

Do nhiều diện tích ruộng bị ngập sâu, lúa ngã đổ, bùn đất lầy lội nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng phải tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi, phối hợp với người dân thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã đến kỳ, hạn chế thiệt hại.

Đến nay, gần 100ha lúa đã được thu hoạch an toàn.

Tuy nhiên, khoảng 40ha lúa tại các khu vực thấp trũng vẫn có nguy cơ bị thiệt hại nặng, thậm chí mất trắng nếu tiếp tục ngập nước trong thời gian dài.

Các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với người dân tập trung thu hoạch những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam cùng với các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Tại phường Hòa Hiệp, mưa lớn cũng làm ngập khoảng 30ha lúa hè thu của Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Hiệp Bắc. Nhiều diện tích đang chuẩn bị thu hoạch, trong khi nước ngập và bùn lầy gây khó khăn cho việc đưa máy móc vào đồng ruộng.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Trong điều kiện mưa lớn, ruộng ngập nước, bùn lầy, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương gặt lúa, vận chuyển lúa lên bờ, giúp người dân giảm bớt thiệt hại.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đang nỗ lực chạy đua với thời tiết, ưu tiên thu hoạch những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của người dân.