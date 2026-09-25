Giá heo hơi hôm nay 25.9.2026: Thị trường chưa có biến động mới

Giá heo hơi ngày 25.9.2026 dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Thị trường tiếp tục ổn định, trong đó 4 địa phương miền Bắc giữ mức cao nhất cả nước.

Sau nhiều phiên biến động nhẹ, thị trường heo hơi hôm nay chưa xuất hiện thay đổi mới. So với ngày 24.9.2026, toàn bộ 34 địa phương trong bảng khảo sát giữ nguyên giá.

Hình minh họa

Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất, miền Trung dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg, còn miền Nam duy trì vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: 4 địa phương giữ mức 60.000 đồng/kg

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg.

11 địa phương còn lại đều được thu mua ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, toàn bộ miền Bắc hiện đã giữ mặt bằng từ 59.000 đồng/kg trở lên, cho thấy vùng giá cao đang khá vững.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 25.9.2026

Giá heo hơi miền Trung: Thanh Hóa giữ vị trí cao nhất khu vực

Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu miền Trung với mức 59.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giữ mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 25.9.2026

Khoảng cách giữa nhóm cao nhất và thấp nhất của miền Trung hiện là 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: 7/8 địa phương ở mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng giá khá đồng đều.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 25.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 25.9.2026: Chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mới

Tính chung trên cả nước, 34/34 địa phương giữ nguyên giá so với ngày trước. Không địa phương nào tăng hoặc giảm.

Mức cao nhất 60.000 đồng/kg tiếp tục tập trung tại miền Bắc, trong khi mức thấp nhất 57.000 đồng/kg xuất hiện ở một số địa phương miền Trung và Cà Mau.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy thị trường đang ở trạng thái khá cân bằng. Trong ngắn hạn, vùng 59.000 - 60.000 đồng/kg tại miền Bắc sẽ là mốc đáng chú ý nếu sức mua có dấu hiệu cải thiện.