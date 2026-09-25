Người dân chuẩn bị nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID
Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, cho phép tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để tiếp nhận lương hưu, các khoản hỗ trợ và chi trả an sinh xã hội. Người dân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ; trường hợp chưa tạo lập tài khoản và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-chuan-bi-nhan-luong-huu-tro-cap-qua-vneid-post361789.html