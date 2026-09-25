Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là quốc khách đầu tiên trong năm 2026 của Toàn quyền Canada Louise Arbour, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ Đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã tạo dựng nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc, với tin cậy chính trị được củng cố và quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động.

Hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Trong bối cảnh mới, hai nước đang mở rộng dư địa hợp tác trong đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với lợi thế bổ trợ và định hướng phát triển của mỗi bên.