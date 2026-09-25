Công an dùng môtô nước giải cứu người đàn ông giữa dòng nước lũ

Chiều tối 24/9, tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trên đường trở về nhà thì không may bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người này kịp bám vào một cành cây giữa dòng chảy để chờ cứu giúp.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận đã đưa môtô nước đến hiện trường. Trong quá trình tiếp cận, dòng nước mạnh liên tục đẩy môtô trôi theo dòng, buộc lực lượng cứu hộ phải nhiều lần điều chỉnh hướng di chuyển.

Khi đến gần vị trí nạn nhân, lực lượng cứu hộ quăng phao để người đàn ông bám giữ. Sau đó, môtô nước chạy vòng để nước đẩy môtô vào vị trí người gặp nạn.

Đội cứu nạn đưa người đàn ông gặp nạn lên môtô giữa dòng nước lũ.

Quá trình di chuyển môtô nước, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn, bị dòng chảy mạnh đẩy nạn nhân rơi xuống nước và trôi đi nhưng được lực lượng cứu hộ trong bờ bơi ra cứu hộ an toàn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của mưa lớn và hồ thuỷ lợi vận hành điều tiết lưu lượng qua tràn khiến nước lũ dâng nhanh trên các sông, suối.