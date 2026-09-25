Thời tiết 10 ngày: Cần đề phòng mưa to, gió lớn

Ngày 25/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: canva.

Thời tiết cần đề phòng mưa to đến rất to ở nhiều khu vực

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Người dân các tỉnh miền Bắc cần chú ý sự thay đổi nhiệt độ khi có mưa sau những quãng nắng gắt ban ngày.

Về diễn biến mưa, theo chuyên gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/9 đến 03 giờ ngày 25/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 41.0mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 46.2mm,…

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo, các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đặc biệt, ngày 25/9 được cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng ngày và đêm 25/9, khu vực phía Nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 25/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 04/10

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-01/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 26-27/9, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.