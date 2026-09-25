Tăng cường phòng bệnh sốt xuất huyết

Loại bỏ các vật phế thải, ổ đọng nước là cách phòng ngừa sốt xuất huyết. Ảnh: T.K

Theo số liệu ghi nhận từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, toàn thành phố có 3.576 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025; ghi nhận 238 ổ dịch, chưa có trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc là 125,37 ca/100.000 dân. Đáng chú ý, trong hai tuần từ ngày 7 đến 20/9, số ca mắc tăng 56% so với trung bình hai tuần trước đó.

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng tăng cường tham mưu, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra tại những địa bàn có số ca mắc cao; đồng thời phối hợp với địa phương điều tra véc tơ, xử lý ca bệnh, ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh.

“Điều quan trọng hiện nay là không để hình thành thêm các ổ dịch lớn. Vì vậy, công tác giám sát phải đi trước một bước, nhất là tại những địa bàn đang có số ca mắc tăng. CDC Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến để chủ động tham mưu các biện pháp phù hợp”, BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết.

Tại các xã, phường, lực lượng y tế phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra môi trường, điều tra véc tơ, vận động người dân tổng vệ sinh, thu gom vật dụng phế thải và xử lý những nơi có khả năng chứa nước, phát sinh lăng quăng, bọ gậy.

Cùng với giám sát ca bệnh, ngành y tế chú trọng theo dõi mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy và các yếu tố môi trường để xác định những khu vực có nguy cơ, tập trung nguồn lực xử lý.

Lật úp các dụng cụ đọng nước để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết. Ảnh: H.Q

Trong thời gian tới, ngành y tế nghiên cứu tham mưu thành lập các đội giám sát tăng cường tại 93 xã, phường, đồng thời rà soát, hướng dẫn thành lập các đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy.

Theo Giám đốc CDC Đà Nẵng, việc củng cố lực lượng tại cơ sở nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm những bất thường về dịch tễ và véc tơ. “Chúng tôi hướng tới việc củng cố mạng lưới giám sát ngay tại địa bàn dân cư, để những bất thường về ca bệnh hay véc tơ được ghi nhận sớm. Khi phát hiện nguy cơ, địa phương có thể triển khai biện pháp xử lý ngay, hạn chế để dịch bệnh lan rộng”, BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh nói.

Theo các chuyên gia, kiểm soát véc tơ là giải pháp quan trọng trong phòng, chống sốt xuất huyết. Trong mùa mưa, việc loại bỏ các điểm nước đọng cần được thực hiện thường xuyên để hạn chế môi trường sinh sản của muỗi.

Tại những khu vực có ca bệnh hoặc ổ dịch, người dân cần phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương khi triển khai điều tra, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất hoặc các biện pháp xử lý ổ dịch.

“Người dân chính là lực lượng rất quan trọng trong kiểm soát nguồn sinh sản của muỗi. Mỗi gia đình thường xuyên kiểm tra, xử lý các vật dụng chứa nước sẽ góp phần giảm nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh”, Giám đốc CDC Đà Nẵng Nguyễn Đại Vĩnh nói.