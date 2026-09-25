Đồng bộ cơ sở vật chất, tạo nền tảng khám sức khỏe toàn dân

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Phú Bài.

Đồng bộ từ cơ sở

Tại Trạm Y tế phường Phú Bài, công tác khám, chữa bệnh, KSK và sàng lọc miễn phí cho người dân đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, cơ sở y tế tuyến đầu vẫn còn những khó khăn nhất định, nhất là về trang thiết bị phục vụ khám cận lâm sàng.

Theo BSCKI Trần Như Việt, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Bài, hiện một số thiết bị cận lâm sàng như máy siêu âm, X-quang, xét nghiệm, điện tim còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để thực hiện một quy trình KSK cho người dân ngay tại cơ sở. Thiếu thiết bị, một số trường hợp, Trạm phải phối hợp với cơ sở y tế khác hoặc chuyển tuyến, ảnh hưởng đến tính đồng bộ của quy trình khám.

Trong khi đó, nhu cầu KSK tại tuyến cơ sở ngày càng lớn. Mỗi tháng, các trạm y tế trên địa bàn phường Phú Bài thực hiện khám chữa bệnh cho gần 700 lượt người. Riêng từ ngày 1/7 đến nay, đã có gần 19 nghìn lượt người được KSK, sàng lọc miễn phí theo chủ trương của UBND thành phố.

“Khi bước vào các đợt khám đồng loạt, nhu cầu sử dụng máy siêu âm, điện quang, điện tim và máy xét nghiệm nước tiểu tiếp tục tăng cao. Do đó, việc đầu tư bổ sung trang thiết bị, đồng thời bảo đảm nhân lực vận hành là yêu cầu cấp thiết để tuyến y tế cơ sở có thể đáp ứng khối lượng công việc”, bác sĩ Việt đề xuất.

Với người dân, việc được khám và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật ngay tại nơi cư trú mang lại nhiều thuận lợi, nhất là đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nền. Ông Võ Văn Ninh (phường Phú Bài) cho rằng, KSK toàn dân có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt đối với người già và người có bệnh nền. Vì vậy, tôi mong ngành y tế tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế, tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên.

Từ thực tế cho thấy, để mục tiêu KSK toàn dân đi vào chiều sâu, bên cạnh tổ chức các đợt khám với quy mô lớn, cần bảo đảm năng lực khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Bên cạnh cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một khâu quan trọng trong quá trình triển khai chương trình. Thực tế hiện nay, phần mềm quản lý dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở chưa đồng bộ, gây khó khăn trong việc cập nhật thông tin lên hệ thống dữ liệu chung. Nếu không được cải thiện, việc nhập liệu, tổng hợp và quản lý kết quả khám của số lượng lớn người dân sẽ tạo thêm áp lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Theo bác sĩ Trần Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân, một trong những kiến nghị đặt ra là cần nâng cao hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền, nhất là đối với người lớn tuổi, để mỗi người dân có một sổ sức khỏe phục vụ quản lý. Đồng thời, cần cải tiến quy trình nhập liệu nhằm giảm tải cho cán bộ tuyến y tế cơ sở.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa lâu dài, bởi KSK toàn dân không chỉ dừng lại ở việc người dân được kiểm tra sức khỏe một lần. Quan trọng hơn, kết quả khám phải được lưu trữ, cập nhật và sử dụng trong quá trình theo dõi sức khỏe về sau.

Hơn 1,2 triệu người được khám sức khỏe

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, TP. Huế phấn đấu hoàn thành KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, với quy mô dân số hơn 1,2 triệu người. Đặc biệt, 100% kết quả KSK sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên tục, người dân sẽ có thêm một công cụ để theo dõi sức khỏe của bản thân, trong khi ngành y tế có cơ sở để quản lý sức khỏe cộng đồng chủ động hơn.

Để đáp ứng yêu cầu của chương trình KSK và sàng lọc miễn phí, ngành y tế thành phố đang rà soát và thống kê năng lực của mạng lưới y tế cơ sở. Theo PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế, trên địa bàn có 40 trạm y tế trung tâm và các điểm trạm. Ngành y tế đã thống kê đầy đủ về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế phục vụ công tác KSK định kỳ, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

“Việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ phục vụ riêng chiến dịch KSK năm 2026 mà còn hướng đến nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở trong thời gian dài. Khi các trạm y tế được trang bị đầy đủ hơn, đội ngũ nhân lực được củng cố và hệ thống dữ liệu được kết nối, người dân có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn ngay tại địa bàn cư trú”, PGS Hảo chia sẻ.

Từ những đợt khám ban đầu đến mục tiêu 100% người dân được KSK định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí, TP. Huế đang từng bước xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và lâu dài. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.