Dự báo thời tiết ngày 25/9: Mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn lớn hơn 80mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/9, khu vực phía Nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Các khu vực khác, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 25/9:

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ,

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.