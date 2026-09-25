Nhiều tuyến đê bao lộ điểm yếu

Sự cố tràn qua đê bao hữu Quảng Phú, xã Xuân Tín được khắc phục tạm thời.

Tuyến đê bao sông Cầu Chày đoạn qua địa bàn xã Xuân Tín dài khoảng 5 km. Vào mùa mưa lũ, tình trạng nước tràn qua đê diễn ra khá thường xuyên. Trong khi đó, nhiều đoạn tuyến chưa được kè mái, khiến thân đê bị xói lở khi nước dâng cao, chảy xiết.

Đợt mưa kéo dài từ ngày 13 đến 19/9 vừa qua tiếp tục cho thấy những điểm xung yếu trên tuyến đê này. Tại vị trí K3+050-K3+065 đê hữu Cầu Chày xảy ra sạt mái đê do mưa. Đoạn sạt lở dài khoảng 15 m, sâu từ 30 đến 60 cm.

Không chỉ sạt lở, nhiều vị trí trên các tuyến đê bao qua địa bàn xã có cao trình thấp thường xuyên xảy ra tình trạng tràn qua đê. Đối với tuyến đê bao tả Quảng Phú, nước tràn qua các đoạn từ K1+700 đến K1+850; K1+510 đến K1+580; K3+100 đến K4+200 và K6+400 đến K6+900.

Sự cố xói mòn đê bao sông Hép trên địa bàn xã Yên Phú được khắc phục tạm thời.

Đê bao hữu Quảng Phú bị tràn tại đoạn K1+700 đến K1+850; đê hữu Cầu Chày bị tràn đoạn K2+780 đến K2+830. Nước cũng tràn qua thành cầu Nha. Theo địa phương, có tới 4 vị trí lồng máng, cống qua đê bị ảnh hưởng.

Ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Tín cho biết: Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề đối với xã Xuân Tín. Có 4 tuyến đê đã xảy ra sự cố tràn qua đê; sạt trượt mái đê rất nặng. Trong khi nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, xã Xuân Tín đề xuất ngành chức năng và UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục, nâng cấp một cách triệt để.

Đối với các điểm bị sạt trượt, xói lở thân đê, UBND xã đã kịp thời khắc phục, gia cố thân đê. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần sự đầu tư nâng cấp kiên cố.

Video: Phỏng vấn ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Tín.

Thực trạng tương tự cũng được ghi nhận tại xã Yên Phú, nơi hệ thống đê bao sông Hép, sông Cầu Chày chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo báo cáo của UBND xã Yên Phú, tuyến đê bao sông Cầu Chày xảy ra sự cố tràn tại 2 vị trí. Trong đó, đoạn qua thôn Đa Ngọc bị tràn khoảng 350m, đoạn qua thôn Xá Lập khoảng 400m. Đây là những vị trí có cao trình thấp, chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Nước tràn qua đê gây xói lở mái, làm xuất hiện nhiều điểm hàm ếch, ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Tại tuyến đê bao sông Hép, nhiều vị trí cũng xảy ra tình trạng xói mòn, xói lở mái đê. Để bảo đảm an toàn, xã Yên Phú phải huy động lực lượng, vật tư gia cố các điểm xung yếu. Tuy nhiên, do phải huy động khối lượng lớn vật tư phục vụ phòng, chống ngập úng trong đợt mưa lũ vừa qua, đến nay một số loại vật tư dự trữ như bao tải, bạt, đá hộc, đất đã cơ bản cạn kiệt, ảnh hưởng đến khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Video: Phỏng vấn ông Nguyễn Đình Toản, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Phú.

Ông Nguyễn Đình Toản, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Phú, cho biết địa phương nằm giữa sông Hép và sông Cầu Chày, địa hình phức tạp, hệ thống đê và kênh tiêu khá lớn. Qua thực tế mưa lũ, địa phương kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao, đồng thời cải tạo các tuyến mương tiêu nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng và thiệt hại cho người dân.

Theo UBND xã Yên Phú, tình trạng nước tràn qua đê đã gây xói mòn, tạo hàm ếch ăn sâu vào mặt bê tông phía đồng và làm sạt lở mái tại nhiều vị trí trên hệ thống đê bao sông Cầu Chày, gồm cả đê tả và đê hữu. Việc khắc phục, gia cố các vị trí hư hỏng trên diện rộng đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư phía trong đê.

Từ thực tế trên, các địa phương kiến nghị tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp, gia cố các tuyến đê xung yếu đã xảy ra sự cố trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là đối với những tuyến đê có cao trình thấp, thường xuyên xảy ra tràn hoặc chưa được gia cố mái, cần xem xét nâng cao trình, gia cố mái đê, qua đó tăng khả năng chống chịu và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.