Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết tìm 'đường ray chung' giữa cạnh tranh Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Nguồn: SCMP)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington-Bắc Kinh vẫn chịu tác động từ những bất đồng về thương mại, công nghệ, an ninh.

Mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng phối hợp với Tổng thống Donald Trump để đưa quan hệ Trung-Mỹ đi theo hướng ổn định, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần giữ vững nguyên tắc “không xung đột, không đối đầu”.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, với vai trò và ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế, hai cường quốc mang trách nhiệm thúc đẩy hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Washington và Bắc Kinh có thể tìm ra cách thức cùng tồn tại thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, qua đó tăng cường hiểu biết, tìm kiếm điểm đồng và xây dựng lòng tin.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời cho biết, hai nước đang hướng tới quan hệ thương mại “cân bằng hơn”, với chương trình nghị sự bao gồm đối ngoại, thương mại, tài chính, an ninh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Trung Quốc được đối xử công bằng tại Mỹ, khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng chào đón doanh nghiệp Mỹ.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, cạnh tranh giữa hai nước cần lành mạnh và nằm trong những giới hạn phù hợp. Theo đó, hai bên cũng đã nhất trí kéo dài thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại một năm, tạo thêm thời gian tìm kiếm một khuôn khổ ổn định hơn.

Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược vẫn hiện hữu, khi Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy Washington nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến.

Cùng với đó, AI nổi lên như một lĩnh vực vừa mở ra dư địa hợp tác, cũng vừa đặt ra cạnh tranh công nghệ giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người, trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết, công nghệ này sẽ giữ vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự.

(theo Euronews)